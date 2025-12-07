「殺掉比自己更漂亮的女孩」印度女嫉妒心作祟 殺死4孩童！竟包含親骨肉

印度一名婦女因忌妒心作祟，殘忍殺害孩童。（示意圖，PIXABAY）

印度哈里亞納邦（Haryana）驚傳駭人命案！當地警方逮捕一名中年婦女，懷疑她因妒忌心作祟，鎖定自認「比她漂亮」的女孩下手，先後殺害4名孩童，其中竟然包含她的親生兒子及多名至親姪女。連環命案曝光後震驚印度社會。

「漂亮就成目標？」女子疑因妒忌犯下連環溺殺案

根據《India today》報導，案件源於近期在潘尼帕特（Panipat）納烏塔村（Naultha）一場婚禮中，一名6歲女孩溺斃於水盆內，起初外界以為是意外，但勘驗發現水深僅約30公分，與孩童身高比例不符，警方因此介入調查。

警方追查後指向一名婦女，她涉嫌長期以妒忌為動機，對象均為她覺得外貌比自己美麗的女孩。她甚至在犯案後「若無其事」，還會表現出慶祝的舉動，令辦案人員直呼冷血。

為了掩蓋犯行竟殺親生子？

警方調查指出，女子於2023年在索尼帕特（Sonipat）博哈德村（Bohad）先殺害小姑的女兒；為避免引起懷疑，她竟於之後溺死自己的兒子，讓外界誤以為是一連串意外。

後續兩起命案則發生在她娘家與此次婚禮現場，被害者包含她的姪女，犯案手法如出一轍：孩童被發現溺亡於淺水的桶盆或水槽。

都是意外？水深僅一英呎，可能溺死嗎？

辦案人員指出，多起死亡現場的水深僅約約30公分，正常情況下孩童不至於意外溺死，死因疑點重重，最終揭開真相。警方表示，在最新案件發生36小時內即突破偵查，女子在詢問後坦承殺害4名孩童，其中3名是她的姪女，另1名是她的親生兒子。警方強調，女子刻意將死亡偽裝成意外，以躲避偵查，犯行具明顯預謀性。目前警方已將她拘押，後續將依相關法條進行起訴。這起離譜又冷血的「妒忌殺童案」在印度當地引發震驚與憤怒。

