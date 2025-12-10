殺檳榔攤闆娘兇嫌超狠！9年前懷疑女友被種草莓砍運匠 朝口噴殺蟲劑

記者陳佳鈴／高雄報導

呂男下手之狠，亂刀砍死檳榔攤老闆娘，警方查出，他在9年前就曾犯下殺人未遂的凶案。（圖／翻攝畫面）

高雄市鳳山光遠路發生驚悚的檳榔攤命案，68歲王姓老闆娘與一名呂姓男子發生口角，遭呂男持刀砍死，然而，呂男個性兇殘，2016年也曾犯下殺人未遂案，案情之驚悚，當時他懷疑女友種「草莓」（吻痕）竟找到疑與女友有關的一名計程車司機，不但持刀砍殺他，等到他倒地時還拿殺蟲劑噴嘴長達十秒，手段相當惡劣！

警方追查，這名砍殺呂姓兇嫌並非首次犯下重大暴力血案，他曾於 2016 年就曾因極端的暴力行為登上新聞版面。根據最高法院及高雄高分院的判決書，當時呂男因懷疑女友頸部出現的「吻痕」（俗稱種草莓）與一名柯姓計程車司機有關，妒火中燒下，隔日便前往對方住處理論。

廣告 廣告

高雄一名68歲王姓老闆娘與一名呂姓男子發生口角，遭呂男持刀砍死。（圖／翻攝畫面）

判決資料指出，在理論過程中，呂男不滿對方「笑著回答」，瞬間掏出預藏的長約 20 公分尖刀，朝司機頸部猛烈砍殺，造成被害人頸部有長達超過10公分的深層撕裂傷與顱內出血。更令人髮指的是，呂男在將對方砍倒在地後，不僅持續拳打腳踢、雙膝跪壓其胸口，最後竟抓起殺蟲劑，對著被害人嘴巴連續狂噴約 10 秒，最後該名司機是靠著裝作昏迷才僥倖躲過一劫。

當年法院認定呂男行為已具備「殺人犯意」，最終依殺人未遂罪判處有期徒刑 5 年 6 個月定讞。未料，呂嫌服刑並出獄後，未能有效融入社會或改善其情緒控管與暴力傾向，竟在清晨再次犯下殘忍的殺人血案，讓年邁又無辜的檳榔攤老闆娘慘死刀下。

更多三立新聞網報導

賣台洩密1次就賺210萬！史姓退役飛官共共諜「增判」貪汙重罪再囚1年6月

恐怖男警性侵女警還毆打恐嚇「揪髮拖地」還譙：妳就是欠X 下場曝光

假冒航太繼承人詐3千萬美金 FBI公佈長相竟是慈祥無害老奶奶

新北刑大爆洩密風暴延燒！1偵查佐再遭拘提 10月才剛15萬交保

