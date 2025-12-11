殺死前女友的現男友！兇嫌睡不好「想見孩子」 3度求交保遭駁回

賴男聲請具保停止羈押，或是解除禁見，遭到彰化地院駁回。圖／資料照

今年2月彰化發生一起命案，一名41歲賴姓男子為了跟前女友38歲朱女復合，三番兩次前往朱女住處談判，但現任男友李男挺身保護，竟遭到賴男刺殺，但令人傻眼的是，朱女涉嫌跟賴男一起棄屍，雙雙遭到羈押。賴男近日向法院聲起具保停止羈押，或是解除禁見，原因是他想念家人，每天都睡不好必須靠藥物穩定情緒，但法院認為他有逃亡之虞駁回聲請。

前男友殺死男友！女竟協助棄屍

回顧案發經過，彰化縣大村鄉一名41歲的賴姓男子跟38歲朱女育有一名3歲小孩，但雙方經常發生爭吵導致分手，朱女後來跟新男友李男交往，期間賴男多次求復合都遭拒絕。3日凌晨賴男到朱女住處談判，李男挺身保護朱女，結果賴男竟持刀器刺進李男胸膛，導致其血流如注，不過兩人並未將李男送醫，而是以棉被裹屍騎機車「三貼」的方式運送李男屍體，將其運送到大排水溝的草叢丟棄。

兩人在運屍途中被鄰居目睹報警，隔日警方才將其逮捕，追捕期間賴男一度逃到屋頂，但不慎腳滑摔落地面才被逮捕。檢方訊後指出，賴男、朱女涉嫌殺人、遺棄屍體等罪嫌，向法院聲請羈押禁見，法院裁定羈押獲准。

殺人凶嫌3度聲請停止羈押 遭彰化地院駁回

在賴男遭到羈押後，已經數次聲請解除羈押，但都遭駁回，近日他第3次向法院聲請具保停止羈押，或是解除禁見，他透過律師向法官表示「每天都很後悔」。賴男說，在看守所每天都吃鎮定劑、安眠藥才能睡著，非常思念自己的小孩，每次看到小孩的照片都很想哭。賴男透露，自從遭到羈押以來已經8個月，自知錯誤無法彌補，每天都很後悔，如果沒有殺人現在應該跟小孩過得很開心。

賴男指出，目前大兒子剛滿18歲、二女兒16歲、小女兒才4歲，需要父親幫忙承擔義務，因此希望能夠交保，讓他能夠安頓小孩、陪伴70歲老母親，如果無法交保，也希望能解除禁見，讓他能跟子女見面。

對此，彰化地院合議庭裁定駁回賴男聲請，法院認為賴男涉犯下殺人罪行，最輕本刑為10年以上的重罪，且賴男犯後爬上屋頂「企圖逃亡」，顯示其逃避司法追訴的意圖強烈，再加上賴男供詞前後反覆，犯後有教唆刪除彼此訊息的湮滅證據事實，認為賴男有逃亡風險，因此駁回聲請。



