殺死鄰居夫妻 吳龍滿二審判死

高雄市男子吳龍滿（中）於民國112年9月殺死鄰居羅男與其妻蔡女，二審仍判處死刑。（本報資料照片）

高雄市男子吳龍滿於民國112年不滿住家樓上住戶頻發出聲響，持刀殺害鄰居羅男與蔡姓妻子，被害人的2名稚子目擊全部過程，高雄高分院14日二審宣判，維持一審依殺人罪判處2個死刑，褫奪公權終身判決，吳聆判後，只冷回一句「喔」。蔡父雖感到欣慰，但提起愛女哽咽不已，忍不住痛批吳態度惡劣，毫無悔意，應該要下地獄。全案可上訴。

吳男112年9月15日上午7時許，他認為樓上羅姓夫妻家中太吵，持刀衝上樓敲門，待羅男的孩子開門後，即衝入屋內，當著5歲及6歲孩童面前，分在客廳、臥室殺害羅男及蔡女，2童目睹駭人一幕，衝下樓向管理員求救，吳男則騎機車逃逸。一審高雄地院依2個殺人罪，判處吳男死刑，褫奪公權終身。

案經上訴，高雄高分院昨判決上訴駁回，判決理由指出，基於吳男直接故意實施殺人犯行，符合113年度憲判字第8號判決及兩公約所指情節最重大罪行基本要求，加上吳男始終以拒絕或消極應訊態度並否認犯罪，甚至接受醫院鑑定過程中，還對鑑定人員以言詞及動作表達憤怒，並曾說被害者家人更該死，再犯可能性高，經綜合考量認無教化可能。

判決理由強調，《憲法》判決是慎刑、而非廢除死刑，面對罪無可赦的犯行，法官不該只因個人價值觀拒絕判處死刑，因為這不只是違法裁量，同時也違反平等原則。合議庭理解並尊重反對死刑立場意見，讓法院知曉慎刑重要性，自收案以來，歷經不只一次評議討論，最終仍一致決判處吳男死刑。

蔡父得知二審判決，表示欣慰與安心，直說凶手太惡劣、沒懺悔，最後一次開庭時，吳男還跟法官說他沒有殺人，辯稱身上採得的DNA及證據都是偽造。蔡父痛批凶手的態度，讓家人們全都搖頭，忍不住哽咽說：「這種人要下地獄，我女兒、女婿才能安心」。據了解，2名幼童事發2年來一直很自責，曾詢問家人「我是不是壞小孩？」身心狀況仍未平復。