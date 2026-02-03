殺流浪貓扒皮、獵石虎當野味 越南移工一審判刑８年２月

越南籍潘姓男子在台中新社山區打獵，將石虎遺體當「野味」賣給同鄉，警方獲報循線逮捕。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

越南籍范姓、潘姓移工涉違法宰殺流浪貓後扒皮、持獵槍獵殺保育類石虎後，以一千五百元、三千元價格販售，檢警去年六月間搜索時，潘男還持獵槍恐嚇警員後逃逸，但隔天即落網，遭檢方聲押獲准，范則施以監控設備，以防逃亡，台中地院審結潘男涉案部分，依恐嚇、槍砲、違反野生動物保護法等四罪，判刑八年二月、併科罰金二十四萬元，可上訴。

越南籍范姓、潘姓移工涉在去年三月間，宰殺一隻流浪貓後扒皮，以一千五百元價格在后里區交易販售，范分得五百元酬勞，另在去年四月間，二人又持獵槍獵殺保育類野生動物石虎，再以三千元價格售出。台中地檢署獲報後指揮保七總隊，去年五月先查獲范姓移工，檢方訊後考量無羈押必要，施以監控設備，以防逃亡。

另再溯源查出潘姓移工涉案，去年六月間再持搜索票，赴新社區、后里區等三處搜索，潘在搜索期間，持獵槍瞄準、恐嚇員警後趁機逃逸，隔天在新社區遭拘提到案，扣得四把自製獵槍、喜德釘火藥及製造獵槍所用之零件、工具。

檢警發現，潘姓移工從一０九年十月間起就被通報行蹤不明，在台失聯流竄近五年且居無定所，他長期新社一帶的淺山區持自製獵槍四處游獵，將「野味」以每隻幾百元或數千元賣給同鄉食用，以賺取所得維生。檢察官複訊後認為，潘涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、野生動物保育法及恐嚇罪嫌，所犯五年以上重罪，有逃亡、串滅證之虞，聲請法院羈押獲准。

台中地院針對潘姓移工部分審結，認定潘男涉犯野生動物保育法、恐嚇危害安全、槍砲等罪，並認為石虎為公告保育類野生動物，甚為珍貴稀有，但潘男仍非法宰殺貓及石虎並販賣，罔顧動物生命，一共有四次犯行，應執行八年二月、併科罰金二十四萬元，可上訴。