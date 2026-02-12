殺癱瘓兒老婦下午簽收特赦令 北檢直送完成賴清德首次特赦

林劉龍子悶殺癱瘓兒獲總統特赦。（圖／本刊資料照）

總統賴清德今(12)日頒布林劉龍子特赦案，林劉龍子因悶死獨自照顧癱瘓、重度身心障礙的兒子超過50年，遭法官輕判2年6月徒刑確定，法務部下午3 時許，派員將特赦證明書送達台北地檢署，北檢立即由主任檢察官梁光宗於下午4時許，將特赦證明書送達受赦免人林劉龍子簽收。

82歲婦人林劉龍子112年因長年照顧重度身心障礙的53歲兒子，她認為自己年事已高恐無法再照顧癱瘓兒子，將裝有1萬元的紅包袋塞進兒子口中，再用口水巾摀住口鼻膠帶纏繞，讓兒子窒息死亡，法官輕判2年6月徒刑確定，賴清德總統2月12日發出特赦令，讓她免執行，本案是賴清德總統任內首度發出特赦令。

本案於 114 年 5 月 27 日經臺北地方法院以 113 年度重訴字第14號判決判處林劉龍子有期徒刑2年6月。經林劉龍子提起上訴，檢察官未上訴，由高等法院以 114 年度上訴字第 4312 號審理。 115 年 1 月 16日林劉龍子撤回上訴，全案確定。北檢於 115年 1月 26日收受全卷並於翌(27)日分執行案件，尚未發監執行。

