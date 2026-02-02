殺百萬遊蕩犬仍沒解決？動保團體曝：關鍵在源頭治理失效

部分人士認為，遊蕩犬氾濫根源是「零撲殺」所致，但動保團體指出，遊蕩犬的存在，是因為城市在源頭治理上長期失守，加上部分飼主放縱，才讓問題不斷累積。（本報系資料照）

台灣遊蕩犬問題嚴重，造成環境髒亂的同時，傷人、咬殺動物的事件也屢見不鮮，為此近期《動物保護法》修法中，也針對遊蕩犬餵養進行討論，甚至有部分人士認為，遊蕩犬氾濫根源是「零撲殺」所致，但動保團體指出，遊蕩犬的存在，是因為城市在源頭治理上長期失守，加上部分飼主放縱，才讓問題不斷累積。

動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳表示，在零撲殺政策正式實施之前，台灣其實已經歷過一段長達18年的宰殺年代，自88年至105年，全國公立收容所因政策而被執行「宰殺」的犬隻，累計高達100萬隻，平均每年超過5.6萬隻。

何宗勳指出，96年至98年是宰殺的最高峰，單一年就有9萬多隻犬被安樂死，然而在「殺得最多、最密集」的年代，流浪狗並沒有因此消失，若宰殺真的是解方，台灣早已不存在流浪狗問題，但現實恰恰相反。

何宗勳點出，在零撲殺政策正式上路前，宰殺數字早已出現明確轉折，例如2013年宰殺4萬5672隻，但2016 年只剩7960隻，下降近九成，原因在於部分縣市開始投入家犬登記、源頭絕育、送養機制，以及 TNVR等管理措施，也就是說，數字下降來自治理方式的轉變，而不是生命被消耗得更快。

何宗勳提到，2017 年零撲殺政策上路後，外界經常指控流浪狗「全面失控」，但根據農業部調查資料，全國遊蕩犬總量在近幾年不僅沒有爆炸性成長，反而呈現下降趨勢，至於社會上仍認為「遊蕩犬衝突頻繁」，係因近年檢舉、裁處量失衡。

何宗勳分析，從 111 年到 113 年的官方統計來看，與源頭高度相關的違規行為，檢舉量普遍偏高，但實際裁處比例卻明顯偏低，以棄養動物為例，3年內檢舉共 3455 件，實際裁處 2304 件，裁處率約 66.7％；未絕育及未申報案件檢舉高達 7224 件，但裁處僅 776 件，裁處率只有約 10.7％；未經許可經營寵物繁殖、買賣與寄養的案件，三年內檢舉 778 件，實際裁處 174 件，裁處率約 22.4％。

何宗勳強調，這些數字揭示的，不是民眾不通報，而是制度在最後一哩路失效，當源頭違規長期被縱容、裁處成本被低估，遊蕩犬問題自然會一再重演，這也是為什麼，少數縣市的消極執法，會讓整體政策被誤解為「失敗」，甚至讓動物成為政治與情緒操作下的替罪羔羊。

