殺豬宴變搶飯現場！網紅開百桌邀客湧進5萬人 遭警約談關切

網紅舉辦殺豬宴，湧入5萬人成搶飯現場。圖／翻攝畫面

為了讓長輩及網友感受年節氣氛，網紅「臥龍哥」近日舉辦一場殺豬宴，原預計只在家門口擺20桌吃紅燒肉，經參考過去殺豬宴成功案例，決定擴大舉辦至100桌；未料報名參加人數暴增，村莊湧進約5萬人朝聖，除了座位數不足、餐點還沒擺上桌就被掃光，更有婦人將打翻地面食物全數打包，場面相當混亂。

根據《香港01》報導，中國網紅「臥龍哥」日前於中國江西豐城舉辦一場殺豬宴，原先只是想在家門擺20桌，邀請村莊長輩吃紅燒肉，未料突然擴大舉辦至100桌，湧進全國各地人士約5萬人朝聖，座位數嚴重不足，更上演一場食物搶奪，場面相當失控。

然而許多長輩到了現場後，打電話找來好友蹭飯，開席後連菜都還沒擺上桌，就在途中遭民眾攔截，一大盤炒麵打翻地面、湯汁肉塊灑滿地，更有婦人直接把食物打包離去，就連廚師菜都沒端出廚房，門口就聚集大批民眾爭相搶奪。

網紅舉辦殺豬宴，湧入5萬人成搶飯現場。圖／翻攝畫面

一票早已預約參加活動的民眾，有些人連食物、一口水都沒有飲用，只好翻桌餓著肚子離去；直到活動將近尾聲，才有愛心人士送上500箱水果及煙火表演，緩解現場火爆氣氛。

不過現場情況失控，臥龍哥更因此遭派出所約談，事後他在社群發布影片，向沒吃到飯的民眾致歉，稱「我的能力真的有限，希望大家能理解」；事件引發全社會關注外，網友則笑說「年味是有了，就是吃不到！」引發討論。



