殺豬宴變「搶菜場」！ 備百桌宴客湧入5萬人搶食

中國江西一名網紅在網上宣傳要請各地網友吃殺豬宴，原本預計席開100桌，沒想到湧入五萬人，場面失控，有些菜才剛端出來就瞬間光盤，甚至還有人伸手到鍋裡搶菜，有民眾形容根本不是殺豬宴，而是搶菜場。

殺豬宴工作人員：「不要搶。」

寧靜小村莊現在擠爆人潮，還要出動麥克風廣播控制場面，因為越來越多失控情況，中國江西豐城這個小縣城14日迎來史無前例，最混亂的一天。網紅臥龍哥：「請全國網友來我們，江西吃殺豬宴，現場還會有大型的煙花秀。」

中國網紅臥龍哥網上放話請網友殺豬宴預計席開100桌，沒想到後來湧入四五萬人場面失控，有人直接伸手到鍋裡搶菜還有的菜剛端出來就瞬間光盤。網路新聞：「有網友稱當時搶到一根粉，一半吃進了嘴還有一半在外面，硬生生被其他人拽出去了，有人形容這不是吃飯，是實力競技搶菜場，現場志願者和200多名村幹部，手拉手組成人牆送菜。」

好好的殺豬宴變成搶菜場引來大量批評，起因是上周重慶一名女子在網上，求助網友到老鄉幫忙殺豬結果萬人響應，臥龍哥想跟風結果翻車。網紅臥龍哥：「深刻感覺到自己的個人能力不足，也是第一次做，經驗不足，給大家帶來不好的體驗，深感抱歉。」

雖然江西臥龍哥道歉了，這波殺豬宴之亂不只變成網紅作秀拚流量的話題，更成為其他縣城帶動旅遊的新話題。網路新聞：「今天是來到了漣源市橋頭河鎮，現在已經是擺起了，上百桌的殺豬宴。」

江西湖南等地紛紛模仿，殺豬宴原意是宴請鄉親父老現在卻已經變調。

