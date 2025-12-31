殺進半導體耗材 這家8吋到12吋通吃今登創櫃板！

財經中心／余國棟報導

天龍材料公司自行研發及製造之磨(研磨砂輪)、抛(鑽石碟)、切(切割片)產品。（圖／天龍材料提供）

櫃買中心創櫃板再添生力軍，天龍材料股份有限公司(以下簡稱天龍材料公司；股票代號：7698；產業類別：電子科技類)、將於12月31日登錄創櫃板。天龍材料公司核心業務為無機複材如合金、陶瓷，與精密零組件研發及製造，產品涵蓋長晶、切片研磨、前段化學機械研磨、晶背減薄，到封裝切割等關鍵耗材，完整覆蓋8吋至12吋半導體製程的需求。

因應全球半導體產能擴張，對研磨、拋光與切割等製程關鍵耗材需求持續增長，天龍材料公司以專利配方與製程技術、高材料適配的核心能力，與指標客戶共同開發，致力從「進口依賴」邁向「自主製造」，提升在地供應鏈韌性。公司團隊結合創業能量、產學研背景與跨國管理經驗，以「師徒共創、世代傳承」的人才模式，期望在降本、增效、導入新製程的同時，強化供應鏈韌性與在地化效率。

