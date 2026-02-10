殺進奧斯卡國際電影前15強 《總統的蛋糕》坎城雙獎導演首部劇情長片一鳴驚人

總統的蛋糕》獲2025坎城影展金攝影機獎與導演雙週觀眾票選雙項大獎。（圖／光年映畫提供）

榮獲2025坎城影展金攝影機獎與導演雙週觀眾票選雙項大獎，並代表伊拉克角逐2026奧斯卡金像獎國際影片以及強勢挺進前15強，同時入圍2026美國導演工會獎（DGA）電影類最佳導演首部作品的《總統的蛋糕》，堪稱近年中東電影最令人驚豔的黑馬之作。由伊拉克導演哈桑哈迪改編自童年回憶，電影以孩童視角凝視獨裁體制下的日常，透過一段看似荒謬卻真實存在的「為總統做蛋糕」任務，揭開西方制裁海珊政權時期，人民生活的艱困與掙扎。

《總統的蛋糕》故事設定於 1990 年代的伊拉克，戰火與國際制裁讓城市彷彿被抽乾色彩，連糖都成為難得一見的奢侈品。此時，總統海珊卻下令全國為他慶生，每個班級都必須獻上一個蛋糕，否則將面臨嚴厲懲罰。九歲的拉米雅被抽中負責這項任務，她與祖母相依為命，家境貧困到連麵包都難得製作，更別說精緻的生日蛋糕。為了不讓全班遭殃，與祖母踏上前往城鎮尋找材料的旅程。

導演哈桑哈迪表示，他的首部劇情長片靈感源自他童年物資短缺，食物與藥品都難以取得，但孩子們卻被迫在學校為獨裁者祈禱和慶祝生日。這種荒謬又殘酷的日常，長久以來深植在他心中，也成為《總統的蛋糕》的創作起點。導演將故事定調為介於黑色喜劇與寫實劇情之間的風格，當一個總統要求人民為他烤蛋糕的命令，乍看荒唐卻真實反映了權力與人民生活之間的巨大落差。他選擇以孩童視角敘事，正因孩子尚未被政治立場所綁架，能夠以更直接、純粹的方式看見世界的殘酷與溫柔。

本片藉孩童視角敘事，以更直接純粹的方式看見世界的殘酷與溫柔。（圖／光年映畫提供）

導演補充表示，孩子的眼睛既天真又銳利，能夠照見成人世界的虛偽與掙扎，也保留對善意的本能信任。片中多數成人角色，皆取材自導演童年記憶中的真實人物：有人願意在貧困中分享僅有的一點溫暖，有人則在生存壓力下顯露人性的陰暗。這些角色交織出一幅在極權與制裁夾縫中掙扎求生的群像。

《總統的蛋糕》全片於伊拉克實景拍攝，從城市街道到美索不達米亞濕地，呈現伊拉克多元而豐富的自然地景與文化樣貌。導演特別強調，伊拉克長期在國際影像中被簡化為戰爭與暴力的符號，卻少有人真正描繪這片土地的風土與人民的日常生活。片中大量啟用素人演員，讓角色帶著真實生活的質地走進鏡頭，孩童自然流露的表演更被權威影評人形容為「帶著阿巴斯式光芒的純真凝視」。

《總統的蛋糕》殺進奧斯卡國際電影前15強。（圖／光年映畫提供）

但拍攝過程其實充滿挑戰，尤其在濕地水域取景時，需同時調度船隻、人群、孩童與動物，每一次重來都耗費大量時間。然而這份艱辛最終化為大銀幕上極具臨場感的影像，使觀眾得以貼近角色的處境與心境。導演指出，制裁作為一種國際政治工具，往往被視為抽象的外交手段，但真正承受後果的，永遠是無辜的人民。

本片雖描繪 1990 年代的伊拉克，卻同時映照當代世界仍在上演的相似處境，從一個難以完成的蛋糕任務出發，《總統的蛋糕》展開的是一段關於成長、信任與人性光影的旅程。在獨裁陰影籠罩的現實裡，孩子之間的友情、祖母的溫柔守護，以及那隻公雞陪伴的力量，像荒地中冒出的嫩芽，提醒人們即使身處最嚴酷的時代，微小的善意仍能點亮希望。

《總統的蛋糕》即將於2月26日於全台正式上映。

