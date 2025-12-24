「殺錯無法回頭」！廢死聯盟怒批違憲「死刑構成酷刑」…網狠諷：被殺也無法回頭

廢死聯盟最新發聲遭洗版開轟。圖／翻攝自FB／灣廢除死刑推動聯盟 TAEDP

台北市19日傍晚發生重大隨機殺人事件，現年27歲的張文先是多處縱火、在台北車站投擲煙霧彈，再前往中山南西商圈持刀隨機攻擊，造成4死11傷，其中包括張文畏罪墜樓身亡，也讓死刑存廢議題再度引起各界關注。對此，台灣廢除死刑推動聯盟（以下簡稱廢死聯盟）在23日發布兩公約平行報告，痛批政府近年重啟死刑執行違憲、違反國際人權法，呼籲停止死刑，但相關發言因時機敏感，引發大量網友反彈與激烈爭論。

廢死聯盟23日參與由人權公約施行監督聯盟 (人約盟) 舉辦的「兩公約第四次國際審查平行報告發布記者會暨公開討論會」，正式對外發布第4次《公民與政治權利國際公約》（ICCPR）及《經濟社會文化權利國際公約》（ICESCR）平行報告。廢死聯盟表示，本次平行報告彙整的各項人權議題都指向3個核心制度問題，包括現行法律與政策是否足以保障人權、特別是最脆弱群體的權利；台灣是否具備有效的人權監督機制；以及當立法或行政權違背憲法與人權公約精神時，是否存在可信賴的裁判機制。

針對死刑部分，廢死聯盟指出，在113憲判字第8號判決後，政府非但未依判決意旨嚴格限縮死刑，反而暌違近5年在2025年1月執行黃麟凱的死刑，為此怒批：「這是違憲且違反國際人權法的重大倒退！」廢死聯盟認為，這次執行是在欠缺保障與有效法律救濟、未給予合理事前通知下進行，不僅違反《公政公約》第6條生命權保障，也使死刑執行構成酷刑，更凸顯非常上訴的權力由檢察總長獨佔，使特別救濟制度不夠完善。

此外，廢死聯盟提及，死刑定讞者目前已是長期處於待決狀態，當中被關押最久的是今年已邁入第37年的死刑冤案當事人邱和順，部分死刑犯在監所的處境應已構成待死現象，再加上今年法務部修惡《執行死刑規則》，使死刑更容易被實際執行，特別救濟不再視為「當然可以阻止死刑執行」的事由。廢死聯盟認為，這已違反《公政公約》第2條第3項所保障的有效救濟權。

不僅如此，廢死聯盟還認為，立法院擴大死刑罪名，也等同於公然背離第36號一般性意見所要求的「朝向廢死不可逆轉」的義務。廢死聯盟直批台灣政府正以制度性作為，侵蝕生命權與法治底線，嚴重違反對國際社會所作的人權承諾，為此呼籲政府應立即宣布停止死刑執行，並修法使實體法和程序法符合憲法及公約標準。

由於近期社會大眾都在關注張文隨機殺人後再輕生的事件，因此廢死聯盟此番發言一出，頓時引起熱議，留言下大多都是網友的負面評論：「所以被殺的人權在哪裡？廢死是避免枉死，可是有些人並不適用，因為他是現行犯」、「還殺錯耶？這些人本來就要為自己犯的錯，而買單，他們殺人都沒在乎人權了，為什麼還要保他們的人權啊？當他們殺人的時候，就不是人了，哪裡來的人權」、「被殺也無法回頭，甚至沒有選擇的權利」、「剝奪別人未來的人，沒資格談未來。」

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



