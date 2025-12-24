「殺錯 無法回頭」! 廢死聯盟逆風貼文引爆網怒 : 無辜被殺的能回頭嗎？

台北市日前發生一起隨機殺人事件，27 歲男子發動攻擊，造成 3 名民眾死亡、11 人受傷，嫌犯隨後墜樓身亡。事件震驚社會，也引發民眾對安全與司法議題的關注。 圖：取自蔣萬安臉書粉專

事件發生後，台灣廢除死刑推動聯盟（TAEDP）於 23 日在臉書發布貼文，重申其廢死立場，並以「殺錯，無法回頭」為標題，討論現行法律與政策是否足以保障人權及死刑制度的問題。貼文中指出，台灣在人權保障、民主憲政與死刑制度方面出現倒退，並列出 3 大核心問題，包括現行法律與政策是否具備完整的人權監督與救濟機制，以及當立法或行政機關違背憲法或國際人權公約時，是否存在可信賴的防護措施。

廢死聯盟指出，立法院未建立完善的人權把關機制，行政部門亦在缺乏人權影響評估下推動「終身監禁不適用假釋」修法，國家人權委員會長期偏重個案處理，而憲法法庭因政治因素長期停擺，使台灣的人權制度更加脆弱。聯盟也批評，今年 1 月再度執行死刑犯黃麟凱，認為此舉違反憲法及《公民與政治權利國際公約》（ICCPR）對生命權的保障。

貼文發布後，引發網友激烈反應。截至截稿為止，2,000 多名網友按下憤怒表情，並在留言區表達不滿，質疑廢死立場忽視被害者及家屬的痛苦。網友留言指出 :「無辜被殺的民眾，連回頭的機會都沒有」、「還在發廢文？」，認為廢死聯盟在隨機殺人事件發生不到一周就重申立場，顯得不合時宜。有網友強調，對現行犯應依法處理，認為 :「廢死是避免枉死，可是有些人並不適用，因為他是現行犯」。

對此，廢死聯盟則強調，其平行報告意在提醒政府完善人權保障與司法制度，包括對死刑執行、羈押期間的待遇以及救濟制度等議題，呼籲政府全面檢討相關法規，落實對人權的保障責任。

