殺隊集結！免費COSPLAY鬼滅音樂會登場 還能與角色同台演出

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〔記者蔡淑媛／台中報導〕由醫師與專業音樂人共同組成「微糖小貓鬼殺隊」，將於明(14)日舉辦「鬼滅之刃」主題曲COSPLAY音樂會，以日本人氣作品「鬼滅之刃」為主題，結合現場音樂演奏與角色扮演，打造不同於傳統音樂會的沉浸式舞台體驗，16位樂手、17個角色、18 首經典主題曲，透過獨奏、重奏與協奏形式，呈現角色精神與主題旋律之間的情感張力。

音樂會不但免費入場，只要觀眾COSPLAY「鬼滅之刃」角色，即有機會受邀上台共同表演，與鬼殺隊樂手們共同演出，成為舞台的一部分。

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本場音樂會演出角色涵蓋鬼殺隊九柱，包括蛇柱伊黑小芭內、霞柱時透無一郎、風柱不死川實彌、戀柱甘露寺蜜璃、岩柱悲鳴嶼行冥、音柱宇髓天元、水柱冨岡義勇、炎柱煉獄杏壽郎與蟲柱蝴蝶忍。

還有我妻善逸、竈門炭治郎、栗花落香奈乎、嘴平伊之助、神崎葵、竈門禰豆子、繼國緣壹與猗窩座等人氣角色。

樂團表示，音樂會不僅是動漫主題音樂的現場演出，更希望透過COSPLAY 與音樂結合，打破舞台與觀眾之間的距離，讓角色故事在現場被重新喚醒，每位角色都將安排專屬主題曲段落，讓觀眾在熟悉旋律中感受角色的情感、信念與戰鬥精神。

音樂會將於14日下午2點半在Star Music 思達音樂藝文空間演出，免門票、自由進場，樂團希望藉此創造更具參與感的音樂會形式，讓動漫迷、音樂愛好者與 COSER 都能在同一個舞台空間中交流共鳴。

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