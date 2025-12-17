殺雇主後棄屍彰化！警拜土地公「隔天枯枝落葉下找到遺骸」 兩嫌羈押

殺雇主後棄屍彰化！警方帶嫌犯(粉色背心男)回棄屍地點搜查

12月7日，一名22歲蔡姓男子到屏東枋寮派出所自首，說自己2年前因財務糾紛，殺害他的雇主劉姓女子，再棄屍丟到彰化山區。警方證實，案發8天後，在芬園山區尋獲劉姓女子遺體，但打開黑色塑膠袋，裡面只剩白骨。另外還有一名24歲陳姓共犯也落網，兩人被依殺人罪嫌移送，檢方聲押獲准。

這起命案的破案過程頗為曲折。蔡姓嫌犯向警方自首時表示，兩年前他在南投名間鄉勒斃劉姓女雇主後，將遺體運至南投彰化交界的139縣道山區棄屍。屏東檢方隨即跨區指揮南投和彰化警方與消防人員進行大規模搜索，但初次搜索並未發現相關跡證。破案過程中出現一段特殊插曲。12月13日下午，屏東縣刑警大隊人員陪同刑事局長周幼偉前往屏東車城鄉的福安宮祈求土地公協助破案，隔日上午彰化便傳來尋獲遺體的消息。遺體被發現的地點正是第一次搜索的位置——芬園鄉虹禧橋下。據嫌犯供稱，當時他從該處往下丟棄遺體，但可能因兩年來被枯枝落葉遮蔽而未被發現。

殺雇主後棄屍彰化！警拜土地公「隔天枯枝落葉下找到遺骸」

警方調查，蔡姓嫌犯與劉姓女雇主之間疑似存在債務關係，兩年前可能因談判破裂導致蔡姓男子勒斃被害人並棄屍山區。南投地檢署主任檢察官賴政安表示，檢察官偵辦蔡姓及陳姓嫌犯共同殺人案件，經訊問後認為兩人所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，且有逃亡滅證勾串之虞，因此向法院聲請羈押獲准。

進一步調查發現，被害的劉姓婦人生前獨居，家屬曾於去年1月通報她失聯並請求協尋。案件曝光後，警方再次訪查婦人原住處附近鄰居，鄰居表示已超過2年未見過被害人，時間點與嫌犯描述大致吻合。目前警方仍在從主嫌與共犯的各自說詞中，追查釐清嫌犯殺人的真正動機。

