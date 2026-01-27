殺雞儆猴！川普調升南韓關稅 作家：韓國是雞、猴就交給藍白決定了

記者李鴻典／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）稍早在社群媒體發文，指控韓國國會「未履行」與美方的貿易協定，因此將把美國對韓國進口的汽車、木材和藥品等相關產品的關稅從15%調升至25%。話題延燒，作家謝知橋直言，川普在殺雞儆猴，韓國是雞，至於猴能不能看懂，就交給藍白立委決定了。

學者葉耀元指出，這代表兩件事：

1. 美國不會跟過去一樣，對於危害自己國家利益的事情睜一隻眼閉一隻眼。而且韓國目前的政治氛圍對中國很友善，所以殺雞儆猴的意味濃厚。

2. 如果我們的立法院不願意通過我們跟美國的關稅協議，我們也會遭受一樣的下場。依照現在藍白亂搞的現象，可能性極高…

台灣基進表示，川普的立場很清楚，你們的國會是你們家的事，談好的貿易協定沒通過，就是高關稅伺候。上週台美對等貿易協定（ART）達成對等關稅調降至15%且不疊加的共識，接下來要送立法院審議。如果將來藍白兩黨在國會否決台美貿易協定，導致台灣跟韓國一樣，那麼，等待台灣就是之前美國提出的32%關稅，甚至更高水準，將對台灣出口產業造成巨大衝擊。

台灣基進說，藍白兩黨也不可能談到更好的條件，指望去美國只能在頂樓擺拍的黃國昌嗎？指望傅崐萁送米讓川普開心嗎？那麼，台灣人要關稅要15%還是32%？藍白兩黨是要與美國維持對等貿易關係？還是要接受中國任務佈達，阻擋台美供應鏈合作？

政治評論員張益贍表示，台灣的白藍國會繼續罵繼續擋呀～！台美15%關稅如果沒過被懲罰，立法院副院長江啟臣也不用選台中市長了，直接讓給楊瓊瓔！

民進黨立委吳思瑤說， 南韓國會卡協議，川普宣布南韓關稅從15%升至25%！台灣立院最好的借鏡。談判團隊長久的努力成果，卻有可能毀於一旦。

民進黨台中市議員周永鴻認為，美國對韓國關稅從15%拉高到25%，原因是韓國國會遲遲未通過與美國的協議！這或許是李在明的問題，也可能是國會的問題，更或許是南韓刻意向中國表態的問題，別忘了李在明跑去中國拜見習近平的事。那台灣呢？藍白也要在立法院卡住我們對美談判的15%嗎？剛好北京也對台灣的15%關稅超級生氣！

無黨籍高雄市議員張博洋則表示，受惠於台灣主要競爭對手南韓遭到川普重擊，台股今天應該很有看頭。但不要急著笑南韓，藍白繼續卡預算的話，遲早登上川普發文的就是台灣。換一個角度說，當主要競爭對手吃鱉的時候，明明我們可以直接直線超車，但台灣還有一群人在扯後腿，這些人就是台灣經濟成長的歷史罪人。

