殺雞儆猴? 川普變臉南韓加稅至25％ 外界憂台灣步後塵

美國總統川普在社群發文，稱去年與南韓達成15%關稅，但國會遲遲不批准，因此宣布將關稅提高至25%，多方解讀川普意在殺雞儆猴，依照藍白亂搞的現象，台灣恐怕會遭受一樣的下場，商總理事長許舒博喊話立院盡速審議，在野黨如果擋，民意會大反撲。

記者vs.行政院副院長鄭麗君：「副院長會不會擔心，台灣跟南韓一樣被提高關稅。」

敏感問題，行政院副院長鄭麗君微笑沒有多做回應，媒體會這樣問，全因美國總統川普宣布，因韓國國會遲遲未通過去年與美國談定的貿易協定，將關稅從15%提升到25%。

川普突如其來的大動作，作家謝知橋直言，川普在殺雞儆猴，韓國是雞，至於猴能不能看懂，就交給藍白立委決定了。學者葉耀元也認為，美國不會跟過去一樣，對於危害自己國家利益的事情睜一隻眼閉一隻眼。而且韓國目前的政治氛圍對中國很友善，所以殺雞儆猴的意味濃厚。如果我們的立法院不願意通過我們跟美國的關稅協議，我們也會遭受一樣的下場，依照現在藍白亂搞的現象，可能性極高。





立委（國）賴士葆：「如果國會都是橡皮圖章，那就不叫國會啦，談15%這點我們是接受的，這點要肯定的，但是要投資這麼多有什麼配套。」

立委（民眾）林國成：「不要因為川普的殺雞儆猴，我們就退縮到懸崖，（立法院）應該嚴謹監督的，還是要嚴謹監督。」

立委（民）吳思瑤：「韓國就是最好的借鏡，我們絕對不能步上韓國的後塵，15％跟25％是天差地別。」

藍白似乎鐵了心，一句"嚴謹監督"，讓產業界也擔憂。

商總理事長許舒博：「過去的20幾%，他們這些產業不會怪你國民黨，現在人家談好15%，你回來你不接受不去談的時候，最後的反作用力是回到你國民黨，你連審都不審，害我（關稅）又回到那裡，選票是立即性的嘛，我公司都倒了，叫我支持你我怎麼支持你。」

台灣美國商會理事長陳幼臻：「我們當然不願見到，（南韓）相同情況在台灣發生，如果（南韓情況）在台灣上演，這會是錯誤的一步，錯失美台科技合作的良機。」

南韓例子就擺在眼前，要讓台灣往哪個方向前進，全在藍白一念之間。

