殺雞取卵換關稅？鄭麗文嗆：護國神山被搬空

▲美台關稅談判拍板將至15%，國民黨主席鄭麗文直言「非常痛心」。（圖／葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 美台關稅談判結果出爐，引發朝野高度關注，國民黨主席鄭麗文今（16）日上午前往桃園市中壢區水悅莊園，出席桃園市黨部歲末感恩聯誼活動時，對談判內容直言「非常痛心」，痛批民進黨政府將攸關台灣未來數十年發展的國力與產業根基「整個搬空」，形同殺雞取卵，豈是長久之道？國難當頭卻還忙著慶祝與進行認知作戰，才是台灣真正面臨的最大威脅。

鄭麗文指出，對等關稅降至15％且不疊加，本來就只是最低門檻，但民進黨卻將這樣的結果包裝成重大談判成果。她質疑，台灣究竟付出了什麼代價，才換得與日本、南韓相同待遇？美國商務部甚至毫不避諱地表示「台灣必須讓川普開心」，那麼賴清德總統到底拿了什麼去交換？

鄭麗文直言，答案就是台灣半導體產業，政府答應讓台灣高達40％的半導體產量移往美國，等同將護國神山與台灣的家底整個掏空，嚴重動搖我國的經濟與安全根基。

針對外界關注的對美投資金額，鄭麗文也強調，5000億美元的投資規模，對台灣這樣的經濟體而言堪稱「不可思議的天價」，即便相較南韓的3500億美元、日本的5500億美元，以比例來看仍極度不合理。她更批評，賴政府還承諾額外1.25兆的特別軍購預算，這些代價加總起來，幾乎是無法彌補的國家損失。

鄭麗文質疑，若非地緣政治壓力、若非政府低頭退讓，半導體產業真的會願意大規模赴美投資？答案早已不言而喻。她表示，當科技、人才、資金全面外移，不只是產業問題，將會成為嚴峻的國安挑戰與危機。

最後，鄭麗文更開罵，賴政府至今仍不願面對現實，只會用話術掩蓋執政無能，「不誠實、只會自欺欺人」，明明在野黨願意共商對策，但政府卻要等到毫無轉圜空間時，才硬要在野黨「整碗吞下去」，讓她不禁反問：「這樣要怎麼吞？」

