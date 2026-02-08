殺青後才知《世紀血案》沒得到授權？楊小黎凌晨再發聲

楊小黎殺青後才知沒得到授權，凌晨2度發聲。（資料圖／粘耿豪攝）

電影《世紀血案》日前召開殺青記者會，多位演員大吐拍攝心情，不料事後引發爭議，更遭網友揚言抵制。對此，女星楊小黎率先出面發聲，坦承記者會後才知道沒有取得當事人或家屬同意，但面對網友的相關疑問，她則在凌晨二度發聲回應。

楊小黎7日透過聲明表示，殺青記者會後，她曾向劇組詢問，電影是否已取得當事人或家屬的同意，孰料得到的答案是「沒有」，讓她感到非常震驚，還直言：「若在拍攝前即清楚知道這種狀況，我會『直接拒絕出演』這個作品，對我而言，這並非形式問題，而是基本的倫理界線。」

廣告 廣告

《世紀血案》演員楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出席殺青記者會。（圖／費思兔文化提供）

然而，針對授權一事，有網友不禁疑問：「殺青記者會後才詢問是否取得當事人及家屬同意會不會太晚？」楊小黎則在8日凌晨親自回覆並強調：「因為接演之前合約上就寫著：『拍攝已取得合法授權』。是記者會感受到不對勁，我才去追問。」

至於記者會上的態度，有網友直問：「已經知道真相，可是卻在記者會上還是可以嘻嘻哈哈，然後說體驗辦案的快感？無法理解」，楊小黎也吐露當下心境：「我當時還不知道沒有取得同意，我當時不知道導演的背景。我記者會上完全沒有說體驗辦案的快感這種話，請去看記者會當天的影片。」而形容角色有如福爾摩斯跟華生，楊小黎澄清：「福爾摩斯跟華生的闡述是根據導演對於角色的演出建議」，但一時還難以平息外界聲浪。

更多中時新聞網報導

King ＆ Prince寫春聯送祝福

活化再利用 金門、嘉義老戲院重生

龍千玉預告個唱嘉賓多 曝黃乙玲寶刀未老