「殺青才知劇組未獲家屬同意」楊小黎首發聲！為演出《世紀血案》三度道歉

取材自「林宅血案」的電影《世紀血案》近日殺青引爆爭議，演出該劇的眾多演員也因為在記者會上的言、態度遭到炎上。女星楊小黎沈寂多日後，今（7日）透過臉書發聲，坦言她是在殺青記者會後才知劇組未獲家屬同意，讓她大感震驚，而導演背景她也是事後才知情，她在發文中對於自己疏忽事先確認感到抱歉，同時也反省面對媒體「習慣露出笑容」是自身疏失。她坦言，對這部作品最終呈現「內心充滿不安」，但也強調「演員在創作體系中往往是最被動的位置，不應承擔超出自身角色與責任範圍的指控。」

楊小黎今在臉書發文表示，關於《世紀血案》這部作品，這段時間她看見了許多討論、質疑與憤怒，這些聲音她都放在心上，也想誠實地說明自己在整個過程中的狀況與立場。她談到，忍耐這麼多天沒有說明，是她還在想要客觀看更清楚事件的火種，但因為這個狀況已經嚴重傷害到她的身心狀態，還有身邊擔心她的人，他覺得不能拖下去了。

楊小黎坦言，在最初洽談時，她知道是改編林義雄先生的事件，製作方在前期溝通中強調，希望透過史料與不同立場的呈現，讓這段歷史不被遺忘，直到接近進組時，拿到定稿劇本。她談到，由於劇本中幾乎沒有完整的角色脈絡與情緒指令，也沒有安排讀本，拍攝過程中，演員們只能不斷提出自己的理解與想法，確認是否與導演一致，很多時候一顆鏡頭會被要求給出多種不同狀態，有時疑惑也挫折，但在多數情況下就努力依照指令完成拍攝，謹慎地為角色服務。

楊小黎指出，然而，殺青記者會後，她向劇組詢問，是否已取得當事人或家屬的同意，得到的答案是「沒有」。這個回應讓她感到非常震驚。在得知這個事實後，她必須誠實地表達：「我無法認同任何涉及真實歷史傷痛，卻未取得當事人及家屬理解與尊重的創作前提。」

楊小黎直言，依照過往的演出經驗與對影視製作流程的理解，理所當然地以為，凡是涉及真實歷史事件的作品，在前期皆已妥善處理與當事人及家屬之間的溝通與尊重。她強調，若在拍攝前即清楚知道這種狀況，她會「直接拒絕出演」這個作品，對她而言，這並非形式問題，而是基本的倫理界線。她也要為自己沒有主動確認這一點道歉，「這是我的疏忽，對不起，我很抱歉。」

楊小黎談到，她所扮演的角色是一名「完全虛構的孕婦老百姓」，在故事中陪伴另一位同樣為虛構設定的記者角色，以一個在旁觀察、渺小的視角，走進那個動盪、充滿恐懼與不公的年代。之所以選擇演出，是因為她始終認為，身為台灣的一份子，這段歷史不該被遺忘，也不該被輕易抹去，因此帶著敬畏之心投入演出。

楊小黎表示，從開拍到殺青，她專注的只有角色的準備、對劇本事件的理解以及兢兢業業地完成拍攝，其他無關電影本身的事情，她沒有特別追問，也不覺得應該問，例如導演的身份她是記者會當天才知道，「缺乏對於潛藏危機的敏感度是我的疏失，我在此致歉。」

楊小黎坦言，她在記者會面對媒體時，習慣露出笑容是她的疏失，「在跟媒體還有演員夥伴互動時聊到相處的趣事時，不應該笑，造成了不好的觀感，對不起。」但在提到嚴肅話題的時候，她很確定自己是認真的在聽，沒有笑，回放記者會影片，她謹慎地沒有對事件做出任何的評論，只分享孕婦的角色功課不容易。

楊小黎強調，她選擇不回應揣測，也不在自己的空間裡為人身攻擊提供舞台，但她有責任為自己說明，也有責任保護身邊愛我的人。「沉默，不代表無感，也不代表不會受傷。」她直言，此刻的她，不知道作品最終會以什麼樣的樣貌與觀眾見面，內心充滿不安。演員在創作體系中往往是最被動的位置，不應承擔超出自身角色與責任範圍的指控。

楊小黎文末說：「身而為人，我始終提醒自己以善意與自律面對身邊的人事物。若恣意的攻擊摧毀了我對人性本善的信念，我會感到遺憾。謝謝願意聽我說明的人。」

不過，楊小黎的發文仍引發網友批評，紛紛留言：「一開始就知道是改編林義雄先生的故事，那你應該一開始就該詢問是否詢問過本人！而不是拍完才詢問吧！」、「殺青之後才反思，妳覺得呢？一個演員不是得在接戲之前就該把功課做足嗎？」、「毫無悔意的道歉，順便再踩幾下提出問題的人，你們的身心狀況最重要，別人家的血案對你們來說只是娛樂事業」、「請妳公開一起抵制好好道歉吧！」

