殺青才知未授權？楊小黎發聲：合約上寫「已取得授權」

電影《世紀血案》授權爭議持續延燒，電影製作人郭木盛受訪坦言，並沒有「事前聯繫林義雄本人或家屬」，而演員們也受到輿論抨擊，紛紛發文致歉表態，李千娜、楊小黎聲稱是事後才得知，並未取得當事人或家屬同意，但受到網友質疑，對此楊小黎清晨也親自回覆網友留言，再次提到合約上的確寫著「已經取得合法授權拍攝」。

記者VS.電影「世紀血案」演員(02.01)說：「(會想要去查一下真實事件的背景)，哦必須，一定要，真的要了解。」電影 《世紀血案》爭議持續延燒 ， 演員們陸續發文致歉 。

李千娜、楊小黎更表示，事後才得知沒有取得當事人或家屬同意，董事長樂團的貝斯手林大鈞也發文抨擊，世紀血案沒有徵詢被害當事人家屬就犯了大錯。最後寫下戲要演得好一定要做功課，說不知情都是藉口。

有網友同樣質疑，殺青才詢問有沒有取得同意，楊小黎凌晨 再度回應 ，提到合約上寫著「已經取得合法授權拍攝」，所有演員都是相信有取得同意才會接演，但殺青後感受到各種異狀才心生懷疑去追問，然後得到震驚的回答。

《世紀血案》製作人郭木盛說：「林義雄本身他是一個很低調的人，當初假如找時間去跟他談這個事情的話，應該是，不是很方便，所以我在想說等拍完以後，找時間再好好跟他們基金會還是林義雄本人，來談我有拍過一部這種電影。」

電影製作人郭木盛接受媒體訪問，也坦言打算「先拍後說」，而面對外界質疑電影內容...，《世紀血案》製作人郭木盛說：「偏向說在訪談中間，插入林宅血案的過程，但是我們已經把很多血腥的東西避掉了。」

演員李千娜 (02.01) 說：「如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那它如果(透過電影)重啟，可能會重新翻整了這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或是沒那麼恐怖。」

而李千娜在殺青記者會這段話遭到外界撻伐，她為此致歉願意捐出片酬，但不少人仍喊話抵制，原先李千娜有參與文總的除夕節目，但7日文總透過社群發文表示，經內部與演出單位討論後將進行適當調整，參與「世紀血案」的演員演出受到影響，而電影是否會如期上映，外界也持續關注。

