殺青才知《世紀血案》未獲授權？楊小黎曝合約細節：簽約時說已取得

電影《世紀血案》爭議持續延燒，如今製作方和演員的說法也出現落差。女星楊小黎昨日（2/7）在社群發布長文道歉後，今日（2/8）凌晨針對網友質疑為何「殺青才詢問授權」，親自揭露合約細節，強調演員是在「被保證有授權」的前提下才接演，相關說法和製作人郭木盛的回應，形成明顯對比。

《世紀血案》演員楊小黎昨日發布長文道歉，並指出直到殺青記者會後，才知道劇組根本未獲家屬授權，並強調若事先知道這種狀況，她會「直接拒絕出演」，因為這是基本的倫理界線。貼文發布後，有網友在底下留言質疑為何殺青才在詢問是否有取得當事人或家屬同意，楊小黎今日凌晨回覆該名網友，表示「因為合約上寫著已經取得合法拍攝授權，而且這是製作方前期就必須處理的流程」。

楊小黎表示，當初合約上寫著已經取得合法授權。翻攝自楊小黎臉書

楊小黎強調，所有演員都是基於對專業流程的信任，相信製作方已取得同意才接演，但因殺青後感受到劇組處理方式出現各種異狀，她才心生懷疑地去追問，最後得到震驚的答案。

除了楊小黎以外，包括簡嫚書、李千娜、夏騰宏、黃河等人也在爭議爆發後接連發布長文道歉。製作人郭木盛昨日（2/7）接受《ETtoday星光雲》訪問時，對於黃河提到「劇組稱家屬不願受訪」，郭木盛表示「我比較少和演員接觸，不太清楚他說這件事，正在詢問選角指導是否有傳達錯誤」，同時強調合約中並未提到是否獲得林義雄授權。

針對楊小黎回應網友時提及「合約上寫著已經取得合法拍攝授權」，和製作方說法各執一詞，郭木盛則坦承，這是公司的疏忽，當初是因為看過林義雄在《給女兒的一封信》中提過不願再被打擾、也不願再追究此事，因此認為如果事前去找林家人，他們可能會不願意故事拍出來；他原本打算將電影剪輯完成後，再帶著成品去拜訪林義雄，「這的確是我們事後要彌補的地方。」目前製作公司已主動聯繫慈林基金會，希望能與家屬碰面，對方僅表示「會再回覆」。

