殺黑熊無罪／獵殺4黑熊 大武部落9人一審無罪
屏東縣霧台鄉大武部落九名族人獵殺四隻台灣黑熊，還曾載黑熊屍體「三貼」騎機車遊街，被屏東地檢署依違反野生動物保育法等罪嫌起訴，屏東地方法院昨宣判，合議庭認定，九名被告均為原住民，獵捕、宰殺行為基於非營利自用，符合野生動物保護法除罪事由，均判處無罪，這也是野保法修法後首例；屏東地檢署表示，收到判決書後會研議是否上訴。
原民立委伍麗華說，獲判無罪的關鍵是野生動物保育法修法與先前布農族獵人王光祿釋憲案，傳承文化不應視為犯罪而以刑罰處罰。
判決指出，大武部落族人顏明德與兩名兒子、村長麥庸正等九人於二○二二年十月到十二月間，因鄉內出現有危及人類性命之虞及非營利自用，單獨或共同以獵槍射擊、以陷阱方式獵捕、宰殺保育類野生動物，共有台灣黑熊四隻、台灣水鹿十五隻與台灣野山羊三隻。
合議庭認為，九人獵殺台灣黑熊等行為，根據野生動物保育法今年二月十八日配合司法院釋字八○三號解釋與最高法院一一一年度台非字第一一一號判決意旨，就原住民族獵捕、宰殺野生動物部分增訂「非營利自用」的除罪，並修正以行政罰替代、排除原本違規的刑罰，藉以尊重原住民族傳統文化、祭儀，兼顧野生動物保育，因此判處無罪，至於九人是否涉違反野保法行政罰部分，則由主管機關認定。
大武部落族人曾說過，因為黑熊快要侵犯到族人生活領域，很擔心黑熊會傷害人，也發現黑熊有吃狗的情形。後來檢警在顏男家中冰箱內查獲的台灣黑熊，在黑熊的胃裡有驗出狗的ＤＮＡ。
屏東縣政府農業處表示，九人獵殺的黑熊、水鹿、野山羊都是保育類野生動物，依野保法規定，若經確認非初犯，可罰二萬至十萬元，目前縣內查無違反紀錄，將函請各地方政府確認有無違反紀錄。
林保署則說，尊重判決結果。依現行規定，原住民族獵捕野生動物仍應事前向地方主管機關申請，或於特定情形下辦理事後備查，本案後續將由屏東縣政府確認。
屏科大森林系助理教授吳幸如說，此案例很有指標性，衍伸出當代保育研究者、野生動物主管機關、原住民族主管機關、傳統文化保護者、保育團體等之間長年累積的觀念與實務間的矛盾，也凸顯社會各種對野生動物保育實務與文化理解之不足。
更多udn報導
老師低血糖暈倒！全班學生也倒一片 奇葩原因曝
天氣轉涼穿搭首選？信義區女生清一色「3件套」
失智最早徵兆非健忘 醫揭1變化是大腦在求救
神級美貌變調？迪麗熱巴現詭異「浮腫感」惹議
其他人也在看
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
首波低溫報到！入夜下探14度 「準天琴」挾雨影響半個台灣
北台灣今(25)日起明顯轉涼，首波低溫將在今晚到明晨報到，台南以北及宜蘭最低可下探14度。中央氣象署預報科長劉宇其表示，明晚至週四受熱帶性低氣壓外圍中高層雲系北移影響，北部、東半部、南部及中部山區都可能出現降雨。中天新聞網 ・ 1 天前
準天琴颱風「最快今夜生成」！冷雨彈掃全台 低溫再探15度
未來1週又濕又冷！東北季風持續影響，26日起清晨低溫下探15度，今年第27號颱風「天琴」最快將在25日晚間至26日生成，屆時外圍水氣北上，各地降雨機率增加。中天新聞網 ・ 1 天前
颱風水氣今晚移入！3地區雨下到明天 週末輻射冷卻低溫探13度
氣象署表示，週五（28日）持續受東北季風影響，水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫雨。週六、下週日（29日、30日）東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。下週一（12月1日）東北風稍增強，但水氣偏少，僅基隆北海岸、東半部地...CTWANT ・ 12 小時前
東北季風影響 第一波低溫就在今晚「台南以北+宜蘭」下探14度 1地更冷
未來1周東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其今天表示，北台灣天氣偏涼，中南部日夜溫差大，尤其清晨和夜裡的涼意感...聯合新聞網 ・ 1 天前
東北季風一波接一波南下！氣象專家：11/29低溫下探12度
明（27）日另一波東北季風南下，大台北、東半部及恆春半島可能有短暫陣雨機會。周五至周日（28至30日）轉乾，部分地區低溫下探12度。氣象專家吳聖宇指出，下周東北季風一波接一波南下影響台灣，但強度還不太強，目前尚未有大陸冷氣團南下的明確訊號，應持續觀察。中天新聞網 ・ 18 小時前
把握好天氣！明起東北季風報到 清晨低溫下探12 度
[Newtalk新聞] 今(26)日東北季風稍微減弱，各地晴時多雲，但氣象專家吳德榮指出，明(27)日會有另一東北季風增強，迎風面北部、東半部有局部短暫雨的機率，28日水氣東移，迎風面轉乾，之後3天各地晴朗穩定，氣溫逐日升，但清晨因輻射冷卻加成、部分平地將岀現12度左右的最低氣溫。 吳德榮指出，今日「東北季風」減弱，各地晴時多雲；白天北台偏涼、中南部舒適，各地早晚偏涼微冷，各地區氣溫為北部15至23度、中部13至28度、南部14至29度、東部15至26度。 但根據最新模式模擬顯示，明日另一「東北季風」挾東南側水氣，迎風面北部、東半部有局部短暫雨的機率，背風面多雲時晴；28日水氣東移，迎風面轉乾，週末大陸高壓影響，連續三天各地晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差大；連三天的清晨、因輻射冷卻加成、部分平地將岀現12度左右的最低氣溫。 另外，昨日20時的「輕颱天琴」，未來將入南海，向西北西前進，持續增強，第4、5天「不確定性」持續擴大，下週一外移的高層雲系通過、「東北季風」低層水氣略增，迎風面轉有局部短暫雨的機率，西半部雲量稍增，北台氣溫下降；2日迎風面再轉乾，各地轉晴朗穩定。查看原文更多Newt新頭殼 ・ 20 小時前
最強冷空氣今晚到！北台低溫探15°C「這天」回溫 天琴西進最新路徑曝
氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，今（26）日晨至27日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今越晚越冷低溫只剩1字頭 「天琴」颱風預計明晚形成 鄭明典：和台灣有關
今日（11/25）天氣受東北季風影響，各地逐漸轉冷，北部、宜蘭及花蓮白天高溫僅21至22度，入夜後隨著東北季風增強，北部晚間將出現局部短暫雨，明日（11/26）夜間更冷，中部以北低溫只剩15至17度，提醒民眾注意天氣變化，並留意保暖。至於目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD30，未來可能形成今年第27號颱風「天琴」，並朝西穿越菲律賓後進入南海，儘管對台灣天氣沒有直接影響，不過前氣象局長鄭明典表示「和台灣的天氣有關」。太報 ・ 1 天前
黃子佼被害者「35暴增至2000人」律師揭二審法官判決玄機：很有智慧
知名藝人黃子佼被查出持有上千部未成年性剝削影片，案件於（25）日二審改依《個人資料保護法》判處1年6月，緩刑4年，黃子佼另發出聲明稱跟全數被害人達成和解，消息曝光引起網友討論，劉韋廷律師分析案件時表示，他認為二審法官相當有智慧。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
Yamaha H2 Buddy Porter Concept正式亮相，與Toyota共同開發氫能源邁向實用化
在全球車輛產業朝向碳中和推進的潮流中，Yamaha與Toyota共同打造的氫能源引擎二輪概念車「H2 Buddy Porter Concept」，成為本屆Japan Mobility Show 2025最具話題的作品之一。這款概念車以氫能源引擎作為動力，象徵著二輪市場不再僅限於EV或油電系統，而是擁有更多可能性。地球黃金線 ・ 1 天前
「天琴」颱風最快今生成！最新路徑曝光
【江宜潔／綜合報導】熱帶性低氣壓（TD30）昨（24）日已生成，最快今（25）日有機會增強為今年第27號颱風「天琴」（KOTO），其目前正穿越菲律賓陸地中，未來預計將持續增強、進入南海，緊接著路徑偏西北西往中南半島及越南南側移動，不過中央氣象署預報員賴欣國也證實該系統對台灣無直接影響。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
「牙醫教父」僱17密醫詐健保5700萬 洗錢29億買豪宅名車
國內知名連鎖牙醫集團「Abc牙醫聯盟」爆發重大弊案，高雄地檢署調查發現，有「牙醫教父」之稱的創辦人謝尚廷不僅聘用17名未具牙醫師資格的「海歸密醫」看診、詐領健保費5700多萬元，更與家族成員共謀，透過人頭公司與假分紅手法洗錢近29億元。高雄地檢署於11月26日偵結，依洗錢、詐欺等罪名，將謝尚廷兄妹3人等共26人全數起訴。中天新聞網 ・ 18 小時前
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 15 小時前
天琴颱風最快今生成！專家PO圖示警：和台灣有關
天琴颱風最快今生成！專家PO圖示警：和台灣有關EBC東森新聞 ・ 1 天前
黃明志保釋期滿！「謝侑芯屍檢報告」成警方關鍵下一步
馬來西亞歌手黃明志涉入台籍網紅謝侑芯命案，今（26日）警方口頭保釋期滿，如果謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可以再次延長黃明志的保釋期。中時新聞網 ・ 20 小時前
黃國昌慘了！週刊爆「收錢幫金主出氣」鐵證 可能刑期律師全說了
即時中心／高睿鴻報導民眾黨主席黃國昌近期捲入涉貪醜聞，日前先遭媒體爆料，涉嫌收受「臺雅集團」已故老董沈裕雄之子沈淳浤的200萬；隨後，馬上利用質詢法務部長鄭銘謙的機會，為沈裕雄曾遭詐財一事「出氣」。沒想到，除了黃國昌遭控利用「凱思國際」收錢辦事、涉嫌貪汙，週刊今（25）天再爆，沈裕雄特助鄭淳駿聲稱，臺雅高層之前竟找了3名立委、砸200萬要求檢調「辦他」；與週刊先前描述黃涉嫌收錢的情節，明顯高度相符。對此，知名律師黃帝穎評論道，黃國昌之前就深陷「養狗仔」風波，但外界不斷質疑，如此長時間、系統性養狗仔，勢必所費不貲，但黃始終迴避養狗仔的錢從哪來；後來，更未否認狗仔公司凱思收臺雅200萬一事。如今，沈裕雄特助鄭淳駿出面踢爆，聽聞臺雅高層找上3名立委、砸200萬，要求檢調「辦他」；黃帝穎直指，倘若屬實，將上升立委集體貪瀆案。黃帝穎續指，黃國昌於6月18日為臺雅案在國會質詢法務部長鄭銘謙，擺明個案質詢、且態度猖狂，還當場自爆「早在你們處理這個案子以前，這個案子我幫了多少忙？我只是沒有公開講」。如今竟還被爆，黃國昌狗仔公司凱思，涉嫌收受臺雅集團200萬元涉貪。律師黃帝穎。（圖／民視新聞）對此，黃帝穎分析說，「黃國昌不只是徐永明翻版，更接近廖國棟」。他指出，回顧SOGO立委集體貪瀆案，涉案立委全被依據貪污治罪條例「不違背職務收賄罪」判刑；前立委徐永明更是沒拿到錢、僅憑期約200萬捐入時代力量政黨專戶，就被法院判刑7年4月。黃帝穎接著提到，時任國民黨立委廖國棟，透過白手套公司收賄，錢有收到；行賄者要求發言、發函及提案等行使立委職權，結果廖國棟最終遭法院判刑8年6月。參照廖的案例，黃帝穎認為，黃國昌為臺雅老董個案質詢法務部、黃國昌的狗仔公司凱思，若也入帳臺雅集團200萬，黃國昌就不只是徐永明翻版，更接近廖國棟。「刑度從徐永明沒收到錢的7年4月，上升到有收錢的廖國棟8年6月徒刑」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／黃國昌慘了！週刊爆「收錢幫金主出氣」鐵證 可能刑期律師全說了 更多民視新聞報導捍衛小橘書政策！劉世芳喊批評者患「公主王子病」 卓揆回應了黃子佼私藏性影像案免關了！二審獲緩刑4年 稱與被害人全和解議員憂「社福預算增加」影響財政 陳其邁掛保證：市府衡量可負擔民視影音 ・ 1 天前
冷空氣急襲北台！今晚水氣增多 北東轉雨迎來濕涼天氣
（記者許皓庭／綜合報導）今（26）日清晨在東北季風增強之下，北台灣各地氣溫明顯下降，多處低溫落在14至16度， […]引新聞 ・ 20 小時前
「東北季風＋天琴颱風」水氣影響！3區明顯降雨 未來一週天氣一圖看
[Newtalk新聞] 台灣持續受到東北季風影響，氣象署指出，今(26)日入夜至明(27)日白天，因台灣南方的輕度颱風「天琴」影響，水氣稍有增加，桃園以北、東半部及恆春半島有較明顯降雨出現，但明晚開始轉乾冷，週末白天氣溫將再度回升；但下週還有下一波東北季風增強，且可能持續影響到下週末，各地夜間清晨氣溫約18至21度左右。 氣象署指出，台灣持續受到東北季風影響，今日入夜至明日整日，因台灣南方的輕度颱風「天琴」影響，水氣稍有增加，北部、東半部、恆春半島、南部地區、中部山區降雨機率提高，尤其桃園以北、東半部、恆春半島降雨較明顯，有局部短暫雨，預計明晚降雨趨緩，週末東北季風減弱，各地維持多雲到晴的天氣。 另外，今晚至明晨的氣溫不會比今日清晨低，大約落在19至20度上下，明白天有一波冷空氣影響，北部地區約20至22度，中南部、台東地區約23至25度，這波冷空氣預計持續到28日；週末東北季風減弱，各地維持多雲到晴的天氣，且白天氣溫回升，各地有24至28度，感受明顯變暖，早晚仍涼，但東半部、恆春半島有零星降雨。 下週起將會有另一波東北季風增強，且可能持續影響到下週末，各地夜間清晨氣溫約18至21度左新頭殼 ・ 9 小時前
悲劇！台中年輕母跟男友吵架 把新生男嬰丟下樓｜#鏡新聞
去年11月底，台中太平區發生悲劇，夏姓女子因為和男友吵架，竟然把剛出生的兒子，從11樓往外丟，導致嬰兒墜落，全身多處骨折、臟器損傷死亡，檢方偵結，依殺人罪起訴夏姓女子。鏡新聞 ・ 6 小時前