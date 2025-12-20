殺1、2個人不會死？張文案震撼全台！回顧歷年「隨機殺人案」判決結果

社會中心／唐家興報導

27歲男子張文（圖左）19日傍晚在北捷台北車站及中山站外隨機砍人，震撼全台。（圖／民眾提供（左）、李宜樺攝影（右））

昨（19）日發生的台北捷運隨機殺人案造成4死11傷，27歲嫌犯張文於案發後墜樓身亡，這起震驚全台的社會案件不僅喚起大眾對鄭捷案的集體創傷，更引發各界對無差別殺人與模仿犯心理的深度討論。

【北捷隨機殺人案回顧：從鄭捷到張文的驚悚巧合】

台灣近年發生的重大隨機殺人案，多半選在大眾運輸或公共場所，其「無差別」的特性造成嚴重的社會集體恐慌。

2014年 鄭捷案：於北捷板南線奪走4條人命，開啟台灣對這類犯罪的關注。

2024年 中捷洪嫌案：刻意選在鄭捷案十週年發動攻擊。

2025年 張文案：於台北車站與中山商圈作案，嫌犯具有志願役背景，並在雲端留下完整的「作案計畫書」。

這些案件顯示，犯罪者往往透過高度的計畫性，試圖在人潮最密集處製造最大恐慌。

【揭密犯罪心理：為何他們舉起屠刀？】

針對這類極端暴力行為，專家分析指出，兇嫌背後多半潛藏著長期的人際斷裂與扭曲的價值觀：

中正大學犯罪防治系教授 戴伸峰：「此案顯示無差別攻擊模式已演變為『表演型犯罪』。張文選在繁華商圈作案並墜樓，是為了以極低成本獲取全社會的關注，藉此滿足其在現實中被邊緣化的自尊心。」

精神科醫師分析（以鄭捷案鑑定為例）：「此類嫌犯多具備『自戀人格』與『反社會特質』。他們在現實生活中遭遇挫折（如退學、失業）後，將憤怒轉向社會，企圖透過大規模殺戮來完成自我毀滅或求死心願。」

【社會安全網的省思：如何預防下一個模仿犯？】

隨機殺人犯通常有「孤島化」的特徵，與社會長期脫節。專家一致認為，單靠法律嚴懲難以嚇阻「求死型」或「幻覺型」罪犯。唯有透過早期心理衛教介入、強化社區關懷網，並適度管控媒體報導細節以降低「模仿效應」，才能在悲劇發生前築起防線。

（圖／資料整理）

