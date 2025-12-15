高雄一名吳姓嫌犯，兩年前的九月殺害鄰居夫妻檔，死者的兩名國小孩童目擊全程，一審嫌犯被判兩個死刑，15號二審期間，竟質疑目擊孩童的證詞要求傳喚出庭，家屬炸鍋堅決反對，經醫師評估也不適合孩子出庭，而嫌犯的律師竟然喊出，沒有殺害兩名孩童有悲憫之心，應改判較輕刑度。

殺2夫妻要求「目擊童出庭」！嫌律師：有悲憫之心，家屬怒。（圖／TVBS）

這起發生在高雄苓雅武廟的命案已過去兩年，但對死者家屬而言傷痛依舊。死者孩子的外公在談到此事時情緒激動，淚流不止。他表示，兩個孩子失去父母後非常痛苦，常在晚上做惡夢哭泣。外公痛心地說，同學都指著這兩個孩子說他們是孤兒，孩子們回家後都會痛哭，說爸爸媽媽都不見了，他們變成了孤兒。

男童外公對嫌犯要求男童出庭，非常憤怒不解。（圖／TVBS）

外公對嫌犯的行為感到憤怒，指出孩子們的心理尚未恢復，現在突然要求他們出庭作證，會對他們造成極大的身心煎熬。當被問及嫌犯是否曾道歉時，外公表示嫌犯從未道歉，反而否認殺人，還聲稱警方在他身上偽造了DNA證據。

被害人律師指出，嫌犯在一審被判死刑後，到了二審就開始急了，提出各種要求，包括傳喚小孩出庭。其他律師則表示，經過醫師評估，認為兩位未成年子女不適合再到法院作證，因此法院直接引用偵查中這兩位證人所述的證詞作為證據，這在法律上是可行的。

嫌犯律師竟主張犯嫌無當場殺害兩童，有憐憫心，要求輕判，家屬相當憤慨完全無法接受。（圖／TVBS）

讓死者家屬最無法接受的是，嫌犯的律師竟主張嫌犯沒有殺害在場的兩名幼童，顯示他有悲憫之心，因此即使法官認定有罪，也應該改判較輕刑度。這種辯護方式引起家屬極大反感。案件至今已拖延兩年尚未定讞，每一次開庭都讓死者家屬備受煎熬。

