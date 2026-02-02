殺20隻山豬招待賞燈遊客！台灣燈會設鄒族傳說燈區

嘉義縣政府今2日舉辦「鄒族傳說燈區」宣傳記者會。(呂妍庭攝)

2026台灣燈會3月3日在嘉義縣登場，今年特別規畫「鄒族傳說燈區」，以「神之境」作為策展主軸，6公尺高「戰祭神樹」主燈結合科技3D動畫光影，加上天神降臨燈光秀、仿庫巴涼亭、互動式杵小米等鄒族文化聲光意象，讓遊客揭開最神祕原住民「鄒族」神祕面紗，議員武清山還預告，為此已規畫殺20隻山豬，要招待來賞燈區的遊客。

嘉義縣政府今2日舉辦「鄒族傳說燈區」宣傳記者會，策展人鄭佩茜曾任小學校長，表示這次以「神之境」為策展主軸，透過光影敘事引導民眾走入鄒族神話情境，把Hamo天神降臨的傳說與光線美學結合，呈現原住民敬天愛土、面對困難仍堅定前行的精神。

嘉義縣政府今2日舉辦「鄒族傳說燈區」宣傳記者會，全場開心跳起「大圍舞」為燈會祈福。(呂妍庭攝)

嘉義縣政府今2日舉辦「鄒族傳說燈區」宣傳記者會，嘉義縣長翁章梁、阿里山鄉長高瑞芳等嗨跳「大圍舞」。(呂妍庭攝)

「鄒族傳說燈區」宣傳記者會上，特別演出鄒族歌舞。(呂妍庭攝)

「鄒族傳說燈區」宣傳記者會上，特別演出鄒族歌舞。(呂妍庭攝)

策展人鄭佩茜表示這次以「神之境」為策展主軸。(呂妍庭攝)

嘉義縣長翁章梁已預告今年燈會人潮會很多。(呂妍庭攝)

鄭佩茜說，燈區多組作品具互動性，包括天神降臨的燈光秀、火塘與勇士意象、仿庫巴涼亭、互動式杵小米、各族群圖騰光環境、家屋影片欣賞等，讓民眾在燈區的每個轉角看見文化細節，6公尺高「戰祭神樹」主燈更結合科技3D動畫光影，成重要視覺焦點。

除精彩聲光造影，「鄒族傳說燈區」在燈會期間，每晚18點50分與19點25分安排鄒族樂團Live演出，帶領民眾一起跳「大圍舞」；完成舞蹈後與貓頭鷹燈組拍照打卡，就能把每天限量300份的「鄒族平安卡」帶回家。

今嘉義縣長翁章梁、阿里山鄉長高瑞芳、武清山等多位縣議員、原住民委員會代表等人除力邀全台各地遊客來遊賞燈會，也開心跳起「大圍舞」為燈會祈福，營造鄒族燈區的互動特質，氣氛熱絡。

翁章梁指出，台灣燈會為期13天，串聯多個特色燈區，還有每日展演與周末演出，開幕日安排煙火秀、TEAM TAIWAN大遊行等，以及2場無人機表演，可謂天天都精采，已預期今年人會很多。

翁章梁說，阿里山以自然景觀聞名，也讓更多人認識在地鄒族；近年透過嘉義縣文化觀光局持續推廣部落旅遊與文化體驗，讓民眾理解走訪阿里山不只有健行，還能造訪原民部落，而燈會將是非常重要的城市行銷活動，能夠宣傳鄒族部落文化，加深人們對鄒族的印象，人們也能從燈會看見嘉義的轉變，這是燈會的最大價值。

