「殼居—烏列爾·卡斯皮個展」 即日起陶博館展出
來自以色列的陶藝家烏列爾．卡斯皮（Uriel Caspi），以富含意象的「殼」作為切入點，探討由「家」與「歸屬感」概念交織而成的主題。「殼居—烏列爾·卡斯皮個展」即日起至12月7日，於陶博館1F陽光特展室展出12組件作品，從漂浮於時光中的大型貝殼雕塑，到閃爍金屬光澤的手工陶瓷貝殼，再到與鶯歌高職學生合作打造的可步入陶片建築，件件精彩。
陶博館館長張啟文表示，陶博館透過「申請展徵件」機制，持續鼓勵藝術家以陶藝為語言，與當代社會、文化、自然對話。陶藝家烏列爾‧卡斯皮，2022年中旬曾以作品參加本館與以色列博物館合作的「越．界－以色列工藝設計雙年展精選」展覽，並於2022年10月下旬來本館駐村，形塑出既個人又集體的敘事，構成獨特的藝術圖像敘事、記憶和個人情感。
烏列爾‧卡斯皮曾在德國、荷蘭、美國等地駐村和擔任學術研究員，作品曾在美國、英國、歐洲、臺灣和日本的博物館、畫廊和藝術博覽會上展出。他的創作靈感來自於中東的考古遺跡並結合未來設計的美學概念，探索古代工藝復興與當代陶藝之間的互動，發展出獨特的創作方法和視覺語匯，烏列爾•卡斯皮的遊牧式生命經驗，讓作品在多重的地理環境與文化之間穿梭，帶著對「家」的感知跨越邊界，帶領觀眾進入一個沉浸式記憶與探索景觀。
本次展出三大系列作品，「系列一」以柔和的粉綠與淡粉色調呈現的大型雕塑，模糊了身體、容器與形態之間的界線，宛如漂浮於時光與空氣中的貝殼遺跡。「系列二」作品靈感來自烏列爾在地中海的童年記憶，數百個貝殼形態如螺旋或水滴的手工陶瓷貝殼，表面覆有粉紅、藍綠與紫色的金屬光澤，在光線下閃爍變幻。
「系列三」由烏列爾與鶯歌高職學生共同創作，呈現為一座可步入的建築結構，懸掛著數千片藍白相間、形似貝殼的陶瓷片，觀眾走入其中，如同進入一個被陶片環繞的庇護空間，感受藝術、記憶與歸屬之間的連結。「殼居—烏列爾·卡斯皮個展」即日起至12月7日於陶博館1F陽光特展室展出，陶藝家烏列爾．卡斯皮不僅是藝術探索，更是呼籲人們反思家園的空間。歡迎大家於展覽期間蒞臨欣賞。更多展訊可上陶博館官方網站https://www.ceramics.ntpc.gov.tw/及粉絲專頁https://www.facebook.com/YCMuseum查詢。
更多新聞推薦
其他人也在看
教宗籲世界領袖傾聽窮人心聲 促信徒關懷邊緣族群
（中央社梵蒂岡16日綜合外電報導）羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天主持彌撒時，呼籲世界各國領袖「傾聽窮人的呼聲」，並促請信徒關懷邊緣族群。中央社 ・ 21 小時前
龍潭警摸黑幫找手機 少女開機見1照片感動落淚
桃園市龍潭區一名14歲李姓少女本(11)月15日晚間神情緊張地向龍潭警分局求助，她向警方說，返家途中不慎遺失手機。因手機中珍藏著陪伴她多年的寵物貓照片，對她而言具有深刻情感，倍感焦急。警方獲悉後立即展開協尋，最終在住家附近昏暗巷弄內的路旁尋獲遺失手機，展現龍潭警方為民服務的效率與熱忱。桃園電子報 ・ 7 小時前
長途司機久坐 肺栓塞險丟命
記者林怡孜∕台南報導 一名53歲貨車司機因長期駕駛長途車、久坐少動，突…中華日報 ・ 11 小時前
「桃園好農」續拓通路 超商設專區賣農會好物
「桃園好農」持續拓展通路版圖，除官方行銷導購網，也搶進國道通路新東陽關西服務區及桃園機場第1航廈設立專區，桃市府農業局表示，11月起多項「桃園好農」優質農特產品將進駐OK便利超商，不僅擴大桃園農友的銷售管道，民眾也能更便利地購買桃園好農商品。自由時報 ・ 6 小時前
新加坡航空季節性增班 2026年2至5月「台北－新加坡」每週增4航班
評估旅客需求與市場，新加坡航空2026年2至5月間季節性增班，台北往返新加坡每週增加4航班，以A350-900機型執飛。新加坡航空表示，明年2至5月將增加每週4班台北往返新加坡航班，屆時新航每週將提供18航班供台灣旅客選擇。台灣出發旅客可經新加坡樟宜機場，再轉機前往各旅遊目的地。自由時報 ・ 5 小時前
因應1112鳳凰颱風災害相關受災民眾公路監理業務權益措施
記者黃秋儒／新北報導 11月12日鳳凰颱風肆虐影響臺灣，造成部分地區災情嚴重，為照顧…中華日報 ・ 5 小時前
痛批《財劃法》再修惡！本週提出政院版本 卓榮泰：行政院全面迎戰
立法院14日再度通過國民黨團版《財劃法》部分條文修正案，但行政院長卓榮泰則發文表示「立法院在野黨再次修惡財劃法」，認為《財劃法》既有錯誤未解決，又再次修惡，使中央施政面臨危機、再擴大城鄉不公。而卓榮泰...華視 ・ 6 小時前
73歲老翁駕車違規右轉撞9車釀1死8傷 過失致死送辦
高雄市73歲陳姓老翁16日傍晚開車行經楠梓區的陸橋，下橋後違規右轉，先撞擊一輛直行的機車，再衝撞待轉區內8輛機車，造成1死8傷，檢警查出，不幸死亡的是菲律賓籍的移工，傷者當中有3人骨折，肇事駕駛今天（中廣新聞網 ・ 4 小時前
彰化4萬顆芬普尼雞蛋外流台中 縣府認了：「移動管制」未完備
即時中心／顏一軒、李美妍報導彰化縣「文雅畜牧場」4萬顆被驗出農藥「芬普尼」超標的雞蛋，儘管經農業部祭出「移動管制」列管後，但仍外流至台中市的雞蛋行，引發民眾擔憂。對此，彰化縣政府今（17）日表示，流入台中蛋行的雞蛋是畜主於11月9日售出，針對畜主是否有違反移動管制相關規定，目前檢調正在偵辦釐清責任中；同時，彰縣府也坦承「移動管制」等相關行政程序執行「未完備」。民視 ・ 4 小時前
第一批6000顆芬普尼蛋從洗選場直接攔阻封存 原因曝光了
彰化4萬顆芬普尼雞蛋外流台中，引發溯源管制疑慮。彰化縣衛生局長葉彥伯表示，在全面攔阻15萬顆蛋之前，11月5日就直接從洗選場封存6000顆蛋，避免流出市面再追回！葉彥伯指出，這次彰化縣文雅畜牧場芬普尼蛋事件會爆發，就是因為食品藥物管理署（以下稱食藥署）聯合地方政府衛生局執行「114年度禽畜水產品藥物自由時報 ・ 7 小時前
改裝車噪音釀鬥毆 警火速逮捕5嫌
[NOWnews今日新聞]臺中市政府警察局第六分局今（17）日凌晨1時50分接獲報案，指稱西屯區寶慶街50巷口有妨害安寧及傷害情事，分局立即啟動快打警力，派遣24名員警火速趕赴現場，並逮獲5名犯嫌，依...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
冬季養生三要訣 均衡飲食、適度運動、保暖防寒
隨著季節轉換、氣溫驟降，人體免疫力容易下降，衛生福利部桃園療養院護理科提醒民眾，季節轉換時節，更應注重身體保養，透過均衡飲食與適當食補，增強免疫力、提升防護力。桃療護理科十七日表示，進入冬季氣溫偏低，活動量減少，慢性病容易復發，飲食調整及規律生活作息格外重要。桃療建議民眾應多攝取富含維生素C的食物，如芭樂、奇異果、甜椒、花椰菜等，以增加免疫系統運作；補充維生素D，如鮭魚、鯖魚、乾香菇、黑木耳等，有助於強化對抗寒冷環境。根莖類食物如紅蘿蔔、地瓜則能提升新陳代謝、改善血液循環。針對年長者與慢性病患者，建議以清淡、低脂、高纖維飲食為原則，並適量攝取核桃、杏仁、腰果等堅果類食物，維持心血管健康與身體機能平衡。避免高油、高鹽及高糖食物，可以減少心臟與血管負擔。良好的生活習慣不可忽視，提醒民眾應保持室內外溫度勿差距過大、外出時注意保暖；每天進行適度運動，如散步、伸展、健走等，有助於維持體溫調節與增進身體健康。桃療表示，冬季正是養生與調理的最佳時機。透過均衡飲食、規律運動與良好生活作息，可有效提升免疫力與身體抵抗力，遠離慢性病與季節性疾病的威脅。更多新聞推薦 ● 台南交通罰單預算嚴重超收 議員痛批市台灣好新聞 ・ 6 小時前
諷中國「加深美日關係」 美駐日大使再挺台：堅定維護台海和平穩定
中國對日本首相高市早苗的「台灣有事論」表達強烈不滿，多次出言挑釁。美國駐日大使葛拉斯（George Glass）15日才在社群平台上發文諷刺日中國大使「加深美日關係」，今（17日）又再度強調美日同盟堅定維護台灣海峽和平穩定的決心。鏡新聞 ・ 7 小時前
安心亞「肘擊翁倩玉鼻樑」爆鼻血 嚇哭驚退圈謝罪
安心亞在新片《陽光女子合唱團》中飾演外放、衝動又直率的阿蘭，是片中最亮眼、也最耗體力的角色之一。她形容阿蘭就像是「把我本人放大十倍」的版本，情緒、眼神與動作都比平時更強烈、更直覺。為了呈現角色的高能量狀態，她特別把表演節奏拉快：「我設定阿蘭是表情先到、聲音再跟上的人，所以整個表演會很往前衝。」也因此，每天收工都像做完一場全身運動，「很累，但演得超過癮。」鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
罹癌這樣做壽命不輸正常人！研究揭癌後求生指南 3關鍵行為遠離癌復發
研究表明，癌症得到治癒的患者，其預期壽命可以與普通人群相當；然而，即使癌症治癒，患者依然面臨復發的風險，甚至可能出現新的原發性癌症。癌症生存者的復發風險不僅與個人的易感性有關，還與不良的生活習慣密切相健康2.0 ・ 9 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
「68兩多黃金變680多兩」 銀樓收據標錯小數點沒人發現 車手.收水手被逮賠大了
詐騙集團向彰化一名陳姓婦人，詐取價值500多萬元的68兩多的黃金，卻因為銀樓業者把收據上的小數點標錯了，標成683兩，最後詐團車手和收水手被逮到，案件進到法院審理時，要清算、查扣詐騙金額，沒人發覺收據有誤，直到判決書出爐才發現。換算成現在的市價，683兩黃金價值1億多，收水手如果沒提出異議，就要被查扣1億多元。TVBS新聞網 ・ 23 小時前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊、落羽松...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、落羽松、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
影/台大社科院旁300萬休旅車自撞 車頭碎裂、1輪噴飛
今（17日）上午在台灣大學社會科學院外，發生嚴重自撞事故，有輛休旅車不明原因高速衝撞分隔島，當場側翻，輪胎噴飛之外，車頭也全毀，近距離的破碎變形現場畫面出爐，整輛疑似是要價3百多萬的Infiniti FX35休旅車，毀損相當嚴重。中天新聞網 ・ 5 小時前
台中婦人至龍井圖書館遭30公分眼鏡蛇咬傷 送醫救治
台中一名41歲婦人今天在龍井區龍井圖書館，走出大門時突感覺右腳背一陣痛，發現遭眼鏡蛇咬傷。台中市消防局獲報立即派員前往救援，由救護車送醫救治；院方表示，婦人目前生命徵象穩定，持續觀察中。消防局與農業局廠商後續在現場捕獲一條30公分眼鏡蛇，台中市政府指出，種類屬舟山眼鏡蛇，為台灣原生種，分館人員已加強巡查館內外情況，並撒布石灰，預防蛇類入館。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前