「殼居—烏列爾·卡斯皮個展」 陶博館登場

「殼居—烏列爾·卡斯皮個展」 陶博館登場

來自以色列的陶藝家烏列爾．卡斯皮（Uriel Caspi），以富含意象的「殼」作為切入點，探討由「家」與「歸屬感」概念交織而成的主題。「殼居—烏列爾·卡斯皮個展」即日起至12月7日，在新北市立鶯歌陶瓷博物館1F陽光特展室展出12組件作品，從漂浮於時光中的大型貝殼雕塑，到閃爍金屬光澤的手工陶瓷貝殼，再到與鶯歌高職學生合作打造的可步入陶片建築，件件精彩。

陶博館館長張啟文表示，陶博館透過「申請展徵件」機制，持續鼓勵藝術家以陶藝為語言，與當代社會、文化、自然對話。陶藝家烏列爾‧卡斯皮，2022年中旬曾以作品參加與以色列博物館合作的「越．界－以色列工藝設計雙年展精選」展覽，並於2022年10月下旬來本館駐村，形塑出既個人又集體的敘事，構成獨特的藝術圖像敘事、記憶和個人情感。

廣告 廣告

本次展出三大系列作品，「系列一」以柔和的粉綠與淡粉色調呈現的大型雕塑，模糊了身體、容器與形態之間的界線，宛如漂浮於時光與空氣中的貝殼遺跡。「系列二」作品靈感來自烏列爾在地中海的童年記憶，數百個貝殼形態如螺旋或水滴的手工陶瓷貝殼，表面覆有粉紅、藍綠與紫色的金屬光澤，在光線下閃爍變幻。「系列三」由烏列爾與鶯歌高職學生共同創作，呈現為一座可步入的建築結構，懸掛著數千片藍白相間、形似貝殼的陶瓷片，觀眾走入其中，如同進入一個被陶片環繞的庇護空間，感受藝術、記憶與歸屬之間的連結。