殼居—烏列爾‧卡斯皮個展 陶博館登場

▲陶藝家烏列爾·卡斯皮（Uriel Caspi）以富含意象的「殼」為起點，探討「家」與「歸屬感」的交織。（圖：新北市立鶯歌陶瓷博物館提供）

來自以色列的陶藝家烏列爾·卡斯皮（Uriel Caspi），以富含意象的「殼」作為切入點，探討由「家」與「歸屬感」概念交織而成的主題。「殼居—烏列爾·卡斯皮個展」即日起至十二月七日，在陶博館展出十二組件作品，從漂浮於時光中的大型貝殼雕塑，到閃爍金屬光澤的手工陶瓷貝殼，再到與鶯歌高職學生合作打造的可步入陶片建築，件件精彩。

陶博館長張啟文表示，陶博館透過「申請展徵件」機制，持續鼓勵藝術家以陶藝為語言，與當代社會、文化、自然對話。陶藝家烏列爾‧卡斯皮，二○二二年中旬曾以作品參加本館與以色列博物館合作的「越·界－以色列工藝設計雙年展精選」展覽，並於二○二二年十月下旬來本館駐村，形塑出既個人又集體的敘事，構成獨特的藝術圖像敘事、記憶和個人情感。

烏列爾‧卡斯皮曾在德國、荷蘭、美國等地駐村和擔任學術研究員，作品曾在美國、英國、歐洲、臺灣和日本的博物館、畫廊和藝術博覽會上展出。他的創作靈感來自於中東的考古遺跡並結合未來設計的美學概念，探索古代工藝復興與當代陶藝之間的互動，發展出獨特的創作方法和視覺語匯，烏列爾‧卡斯皮的遊牧式生命經驗，讓作品在多重的地理環境與文化之間穿梭，帶著對「家」的感知跨越邊界，帶領觀眾進入一個沉浸式記憶與探索景觀。

此次展出三大系列作品，「系列一」以柔和的粉綠與淡粉色調呈現的大型雕塑，模糊了身體、容器與形態之間的界線，宛如漂浮於時光與空氣中的貝殼遺跡。「系列二」作品靈感來自烏列爾在地中海的童年記憶，數百個貝殼形態如螺旋或水滴的手工陶瓷貝殼，表面覆有粉紅、藍綠與紫色的金屬光澤，在光線下閃爍變幻。

「系列三」由烏列爾與鶯歌高職學生共同創作，呈現為一座可步入的建築結構，懸掛著數千片藍白相間、形似貝殼的陶瓷片，觀眾走入其中，如同進入一個被陶片環繞的庇護空間，感受藝術、記憶與歸屬之間的連結。