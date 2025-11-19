毀三觀？深圳模特大賽「大媽」爆冷奪冠 網嘲：是贊助商闆娘吧

大陸廣東深圳一場名為「第28屆國際模特大賽中國總決賽」的活動因冠軍人選引發網路熱議。該比賽由「國際模特大賽組織委員會」主辦，有四家公司聯合主辦，三家協辦。網路流傳影片顯示，獲得冠軍的15號選手是一位年齡偏大、體態豐腴的女士，其登台步伐略顯拘謹，引發網友對比賽公正性的質疑。

深圳模特大賽「大媽」爆冷奪冠惹議。（圖／翻攝微博）

網路流傳的相關影片中，獲勝的15號女選手頭戴桂冠、身披冠軍綬帶、手拿冠軍證書，在強光下獨自走上T台，向觀眾與評委致謝。儘管步伐略顯拘謹，但她臉上寫滿自信和驕傲。這一畫面在網路上引發熱議，不少網友表示震驚：「審美退化成這樣了嗎？」「妖風吹到廣東來了？」「廣東果然孝順——不捧閨女，這是捧娘。」也有人直接猜測：「不會是贊助商老闆娘吧？國外比美，這裡比後台？」

據《極目新聞》記者調查發現，這場比賽的聯合主辦單位包括深圳市粵安燃氣工程有限公司、深圳自炫生活精品科技有限公司、廣東省九重陽科技發展公司和雲裳星秀深圳文化傳播有限公司。協辦單位則有賓利控股廣東有限公司、深圳市銘瑞鑫五金製品有限公司和深圳市銘瑞達五金製品有限公司。

記者聯繫上述七家公司後，深圳自炫生活精品科技有限公司負責人表示，他只是在一次飯局上得知這場比賽需要贊助，便贊助了5、6000元人民幣，但他和公司都沒有參與這場比賽。「這兩天一直有人跟我打電話，我都不知道發生了什麼。」該負責人透露，他是通過朋友將贊助金轉給了一位名叫鄧梨的女士。

對15號選手奪冠質疑，主辦方稱會給大眾交代。（圖／翻攝微博）

有媒體報導稱，鄧梨是賽事主辦方國際模特大賽組織委員會的主席。記者注意到鄧梨曾是深圳市榮建精密科技有限公司的法人代表。記者撥通該公司電話時，接聽的女士只「喂」一聲後就不再說話。

對於15號女選手憑什麼奪冠的質疑，該賽事主辦方工作人員回應媒體記者表示，他們已關注到網路爭議，會給大家一個交代。

更引人注目的是，曾獲2016年國際超模大賽全國總決賽季軍的模特李富紅是這場比賽的評委，他在社交平台發文稱，第28屆國際模特大賽中國區總決賽邀請他出席評委，「因為特殊原因，我沒有參與評選任何獎項，『廣東冠軍』我更沒參與評選，連評分表都沒看到。」

一位前去觀摩這場比賽的張女士（化姓）告訴記者，她從事美容行業，前去觀摩比賽的人來自各行各業，現場有數十名模特，到場觀摩的人都需要交錢，「我所在的公司交了1000多元（人民幣），現場長得漂亮的模特也有。」

