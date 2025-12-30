「毀中華職棒黑手」雨刷蔡政宜洗錢225億 3千萬交保

「毀中華職棒黑手」的嘉義縣議員蔡政宜，涉嫌與大陸籍妻子經營跨國洗錢水房，4年經手金流達225億元，橋頭地檢署依組織犯罪防制條例等罪起訴5人，並對蔡具體求刑10年，今（30日）移審後法院諭知他以3千萬元交保，並施以電子監控、限制住居及出境出海。

「雨刷」蔡政宜被諭知以3千萬交保候傳。 （圖／翻攝嘉義縣議會網站）

過去因中華職棒假球案被判刑3年8月定讞的蔡政宜，假釋出獄後改行經營洗錢水房，從2020年開始，2年後他高票當選嘉義縣議員，退居幕後將洗錢業務交由妻子唐斯蓉負責，但他仍是背後影武者，夫妻倆涉嫌指揮蕭姓幹部前往泰國收購人頭帳戶並學習程式操作，返台後在高雄美術館特區等多處商辦及豪宅設立據點，替泰國博弈網站層轉賭資，藉此隱匿犯罪所得。

「雨刷」蔡政宜的妻子 唐斯蓉 。 （圖／翻攝畫面）

專案小組統計，該洗錢集團運作期間經手金流超過225億元，每次從中抽取約1%「水錢」作為獲利，不法所得估計近2億元，獲利後大多被蔡政宜夫妻用來購置豪宅及高檔名牌包，今年5月檢警收網攻堅抓人，陸續攻破該集團數個據點，但唐斯蓉提前收到風聲，在檢警上門前已帶著水房幹部潛逃越南。

「雨刷」蔡政宜洗錢案被查扣的名車。 （圖／中天新聞）

蔡政宜則是來不及逃，在今年8月31日欲從桃園機場出境時遭航警逮捕，隨後被聲押禁見獲准。偵訊初期，蔡矢口否認犯行，辯稱對妻子的工作內容毫不知情，後改口稱妻子經營代收付業務，檢方進一步查出蕭姓、李姓幹部遭收押後，曾寫信交代偵辦進度，並輾轉交給蔡政宜，蔡政宜起初否認收信，最終才承認，這也成為他與幹部勾串的證據。

「雨刷」蔡政宜洗錢案被查扣的金錢。 （圖／中天新聞）

檢方痛批，蔡政宜一開始顧及議員身分，由妻子出面指揮犯罪，被逮後不停推諉卸責，「犯後態度難認良善」向法院具體求刑10年，蔡政宜名下的不動產、現金約1.7億元及85個精品包，也被查扣，檢方建請法院宣告宣布沒收。

「雨刷」蔡政宜洗錢案被查扣的名牌包。 （圖／中天新聞）

不過全案經檢方起訴移審橋頭地院後出現大轉折，蔡政宜獲3千萬交保，但要被電子監控，妻子唐斯蓉等7人則持續被通緝中。

