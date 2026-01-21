毀了貝克漢大兒子婚禮的一支舞！最大關鍵「貝嫂熱舞影片」下落曝光

娛樂中心／綜合報導

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來與26歲長子布魯克林的家庭紛爭卻持續延燒。其中一段發生在婚禮當天的插曲，近日再度被外媒揭露，引發外界譁然，影片下落也曝了光。

據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。他直言：「我媽媽一直在等著和我跳舞……她在所有人面前以非常不恰當的方式和我跳舞，我從未感覺如此不舒服或被羞辱。」

維多利亞與大兒子婚禮的熱舞影片成了關鍵證據。（圖／翻攝自IG @victoriabeckham）

根據外媒《TMZ》引述消息人士說法，當時維多利亞與布魯克林的舞蹈互動被形容為過於親密，動作甚至被在場賓客形容像是「貼身磨蹭」，更像情侶間的互動，而非母子之間應有的分寸。該支舞持續整整一首歌的時間，讓不少賓客當場陷入尷尬，氣氛明顯凝滯。

消息人士透露，這段插曲讓妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）當場情緒潰堤，因為婚禮的第一支舞對新人而言意義非凡，卻被婆婆硬生生打斷與取代，讓她委屈落淚。布魯克林也因此堅持不願讓相關畫面公開，避免事件再度擴大。

據悉，該場婚禮當天全面禁止攜帶手機，所有賓客與工作人員皆簽署嚴格的保密協議，僅有維多利亞獲准保留手機。婚禮影像由攝影團隊上傳至一台僅供新人夫妻登入的電腦，並依合約刪除所有備份，若未來影片外流，立即追查來源，幾乎等同可以確定只有攝影團隊會流出。

