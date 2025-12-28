毀了！高雄《好奇翹翹板》開放4天遭玩壞 即刻暫停

《好奇翹翹板》23日才開放，27日就因損壞暫停使用 。（資料照，高雄市文化局提供／洪靖宜高雄傳真）

位在大港橋旁的最新藝術裝置《好奇翹翹板 CURIOSITY》，於23日中午12點起正式啟用，6座帶著聲光效果的翹翹板，將為高雄港區增添溫馨又奇幻的繽紛場景，沒想到才開放4天，就因為有人不當使用，目前暫停開放，進行維護作業，未來夜間10點後將不開放設施，如有發現惡意破壞，會要求損壞賠償。

《好奇翹翹板》共有6座互動式翹翹板，裝置主體的巨型眼睛會在民眾進行體驗遊玩時，隨著翹翹板升降而轉動，彷彿正好奇地注視。而翹翹板升降時會發出獨特音效，乘坐者在一上一下的頻率中找到彼此的節奏，一起完成這場聲光互動，於23日中午12點起正式啟用。

沒想到才開放第4天，《好奇翹翹板》就傳出損壞，暫停開放，有民眾說：「做人要有公德心，才幾天就壞了，要給破壞者賠償責任」、「該罰就罰，公物豈可毀損！才幾天而已！」、「半夜很多屁孩在那邊搞，警衛多巡邏，壞了叫他們賠，不要客氣」

文化局指出，好奇翹翹板在12月27日凌晨因人為不當使用，翹翹板下方輪胎緩衝區域受到損壞，目前暫停開放進行維護作業，完成後再行開放，目前尚未找到不當使用者。

文化局表示，常態設置的互動作品需要靠大家共同努力，好好愛惜，才能拉長展期，未來夜間10點後不開放設施，也呼籲大家要好好遵守作品體驗規則，如有發現惡意破壞，會要求損壞賠償。

