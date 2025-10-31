毀國旗有罪 認證主權

（圖／本報系資料照）

台灣高等法院日前改判數名台獨分子毀損中華民國國旗的行為有罪，這可說是法院行使了中華民國的司法主權，認定台灣主權屬於中華民國的判決，並藉由這個判決打了抱持「台灣地位未定論」的民進黨政府一個大耳光。

整體說來，這件損壞中華民國國旗的案件，被告所犯的《刑法》第160條第1項損害國旗罪屬於微罪，法院能判被告的刑罰相當輕，關不了人。因此，這件案子比較值得討論的是，中華民國國旗與中華民國主權的關聯。

國旗是一個國家主權的具體象徵之一。比如，各政府機關都必須升掛國旗，重要國家典禮都要設國旗。另外，外國船舶進入我國港口都必須升掛我們的國旗，這些都是國家主權的彰顯。當選的總統、副總統就職，依法也必須向國旗及國父遺像宣讀誓詞，才算完成就職。

綠營的人當然知道中華民國國旗代表了什麼，所以這數十年來綠營或民進黨對中華民國、對中華民國國旗，有一番政治意識轉折。反國民黨的陣營，從黨外到民進黨，一向都「不承認中華民國政府」，甚至指責中華民國政府是「外來政權」。

主張台獨的民進黨基本教義派，一向把所謂的台灣共和國、台獨旗幟視為他們的國名及國旗。民進黨在台灣政界還不成氣候時，還有民進黨公職人員在就職宣誓儀式上，不對國父及國旗行禮，在國家慶典時，不願唱中華民國國歌。

比較極端的人，更把中華民國國旗視為眼中釘，欲去之而後快。他們把全部有中國意識的東西均視為讎敵，燒毀及割壞中華民國國旗的事件經常在台灣各地上演。台灣高等法院最近判決的2015年10月10日凌晨5名男女破壞永和中正橋上十多面國旗案件，只是其中之一。

另外，陳水扁當總統時赴中南美洲友邦訪問，在美國轉機時，綠營群眾在他住宿飯店前揮舞的是一片綠色的台獨旗幟及民進黨黨旗。後來，美國政府重申一中政策，並力阻民進黨的台獨走向之後，民進黨開始「受迫性」的以借殼上市的形式接受「中華民國」，公開宣揚中華民國是主權獨立的國家。也因為這樣，蔡英文當總統過境美國時，才看到旅美的台僑改持中華民國國旗。

但骨子裡，綠營或民進黨人還是不接受有大中國意涵的「中華民國」。於是當最近美國在台協會提出「台灣地位未定論」的主張時，民進黨人如同接獲上方寶劍般，喊說「台灣在二戰後，沒有歸還中華民國，而是仍由同盟國管轄」。民進黨祕書長徐國勇甚至還公開宣稱「沒有什麼台灣光復節」、「二戰結束那時候，台灣人還是日本人」。

其實美國政府在這數十年來，只要有「抗衡中國」的需要，就會提出「台灣地位未定論」來欺騙世人，民進黨若是不分青紅皂白地跟著喊，不僅是打臉自己，還是數典忘祖。

借問一下民進黨人，台灣的主權如果是屬於同盟國，不屬於中華民國，那麼民進黨在台灣執政了十多年，每遇大選，又高喊「抗中保台」、保護台灣主權，這究竟保的是哪門子的主權？賴清德當的，又是哪一國的總統？