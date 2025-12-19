毀容演出奪金馬影后！范冰冰竟遭喊「白冰冰」真相曝光

范冰冰以《地母》摘下首座金馬影后。（圖／海鵬影業）





范冰冰毀容演出電影《地母》農婦「鳳音」，摘下首座金馬影后大獎，本片今（19）日舉辦媒體茶敘，導演張吉安、主演許恩怡與白潤音合體出席受訪。張吉安爆料，當初帶范冰冰回家學習畫符、解降時，媽媽竟喊道：「原來妳就是那個白冰冰！」讓她當下嚇到「蛤」了一聲；原來張吉安的媽媽是白冰冰的鐵粉，不僅鎖定台灣綜藝節目，還買了白冰冰的傳記。

白潤音（左起）、導演張吉安、許恩怡出席電影《地母》茶敘。（圖／海鵬影業）

范冰冰獲頒金馬影后當晚回了700多則祝賀訊息，許多久未聯繫的中國大陸知名演員都替她感到很開心；張吉安表示，她希望能再次合作拍電影：「還說『我是她的幸運之神！』」范冰冰會去馬來西亞過元旦，兩人相約跨年當天吃飯，要親手交予她金馬獎座。

范冰冰對於哭戲的精準掌握程度，令張吉安歎為觀止：「她開拍前還問我鼻涕要濃稠的還是要流下來的，因為瓊瑤阿姨有教過她怎麼哭」，定案不能斷掉的濃稠鼻涕後，她自信喊道1次就可以過，不用拍到3小時；結果拍完後她立刻回神問導演：「這樣可以嗎？」鼻涕真的控制在空中晃，堪稱「教科書式」的哭戲演技震撼全場。

許恩怡飾演范冰冰的叛逆女兒「阿雯」，兩人在片中有不少爭執戲碼，對於范冰冰極致專業的哭戲調節技巧，她也私下傳訊息請求傳授，最後得到答案是：「多多感受、體驗生活！」范冰冰在片場天天敷面膜保養白皙美肌，還自製「營養果汁」補充體力，導演試喝直呼：「這感覺不是人吃的！」張吉安也透露，在金馬獎頒獎典禮當天敷了范冰冰送的面膜後就連奪3座金馬，被笑稱有幸運加持。《地母》全台熱映中。



