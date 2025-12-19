毀憲亂政袁世凱稱帝？兩黨提案彈劾賴清德

【記者 吳勝峯／台北 報導】國民黨、民眾黨立院黨團今（19）日上午9時30分於立院議場前舉辦記者會，宣布彈劾總統賴清德，由提案人立委黃國昌領銜提出「彈劾文」。

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》修正案後，民眾黨立委黃國昌昨（18日）於司法法制委員會提出臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，他並表明，民眾黨團將於院會提出對總統賴清德的彈劾案。國民黨、民眾黨立院黨團今天上午9時30分於立院議場前舉辦記者會，將宣布彈劾賴清德。這場「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」在野黨團聯合記者會，雙方黨籍立委全體出席（見圖）支持彈劾案。

廣告 廣告

現場對記者發出「彈劾文」指出，鑑於被彈劾人賴清德總統對立法院三讀通過，經行政院覆議失敗之《財政收支劃分法》透過行政院院長以不副署之方式配合，不依《中華民國憲法》第七十二條規定公布，違憲失職，依《中華民國憲法增修條文》第四條第七項及 《立法院職權行使法》第四十二條之規定，對賴清德總統提出彈劾案。是否有當？敬請公決。

彈劾文說明指出，立法院114年11月14日三讀通過修正《財政收支劃分法》，行政院經總統核可移請立法院覆議後，立法院於114年12月5日投票表決維持原決議，同日答請總統公布。賴清德總統原應依《中華民國憲法》第七十二條規定於十日內公布之，然賴清德總統竟不遵從《中華民國憲法》第七十二條之憲法義務，於114 年12月12日主動邀集民進黨立法委員於民進黨中央黨部進行便當會，主導該會議，並於會後宣稱將「採不副署或副署之後不執行，交由行政部門做出最終決斷」。

彈劾文說，賴清德總統推動主導該違憲行動，在場縱有部分執政黨立法委員反對，賴清德總統仍執意為之，更促使行政院院長卓榮泰配合其行動。卓榮泰院長送出不副署簽文後，賴清德總統再於同日以「總統用牋」函文立法院院長，意圖推諉卸責於卓榮泰院長。 中華民國行憲百年來，依《中華民國憲法》及《中華民國憲法增修條文》規定，行政院對立法院負責，副署制度旨在制衡總統權力，絕非授予行政部門可逕行否決沒收立法院職權之工具，總統就立法院通過之法律，可由行政院經總統核可提起覆議，若覆議失敗，則須於收到立法院咨文後十日內公布(《中華民國憲 法》第七十二條)。

彈劾文表示，《財政收支劃分法》覆議失敗後公布法律為總統之憲法義務，總統並無任何裁量權，自中華民國行憲以來，亦從未有任何總統曾違反憲法之法律公布義務。縱使總統自己不認同法案內容，也須在憲法、法律所允許之合法方式下為之，賴清德總統卻不依循合法管道，與同黨立法委員、行政院院長以違憲之手段，共同顛覆民主體制與法治國原則，其行為已明確違反《中華民國憲法》第七十二條。

彈劾文又說，此情此景，何其相似於一百十年前之中國，時任臨時大總統袁世凱以「穩定國家、避免內亂」為辭，逐步架空國會，解散政黨、迫害異己，終至廢除選舉、沒收民權。袁世凱最後更以「國情不宜民主」為藉口，自立為帝。歷史早已反覆證明，凡以「國家需要」為名削弱國會者，最終必以「穩定秩序」為由踐踏人民。民主之死，往往不是倒在坦克之下，而是消失在一次又一次「看似合法、實則專斷」的政治奪權之中。

彈劾文強調，至114年12月19日止，距賴清德總統收到立法院咨請公布114年修正之《財政收支劃分法》，已超過《中華民國憲法》第七十二條所規定之十日，賴清德總統已明確違反《中華民國憲法》第七十二條之憲法義務 ，構成違憲失職行為。危害國家民主憲政、顛覆國家體制意圖，已昭然若揭。為維護中華民國之憲政體制，反帝制、反獨裁、反專制擴權，根據《中華民國憲法增修條文》第四條第七項，對賴清德總統提出彈劾案。（照片影音記者吳勝峯拍攝）