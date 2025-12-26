（圖／本報系資料照）

在台北捷運丟煙霧彈及持刀隨機殺人的張文，在犯案後墜樓死亡，說實在的，這幫民進黨政府解除了遭民意批判的危機。因為，張文這麼一死，就沒有將來只會被判無期徒刑，不會判死刑的爭議，人民也不會再去討論，去年9月民進黨提名的綠色大法官是如何透過釋憲，做成「實質廢除死刑」的結果。

包括美國在內的世界大多數國家之所以保持死刑，主要不是對付一般的犯罪，而是在社會出現不擇手段、濫殺無辜的凶犯時，可以用來懲罰這些凶手，安定社會人心及秩序。以張文的罪行來說，如果不能處以死刑，社會就沒有公平正義可言，會亂了套。

向來主張廢除死刑的民進黨，在完全執政時期提名具綠色政治意識形態的大法官進入憲法法庭。綠色大法官原本可寫出一堆理由，直接判決死刑違憲，但民進黨不敢違逆台灣8成反廢死的主流民意，因此只能讓大法官判決「死刑合憲」，然後認定死刑僅能適用於「犯罪情節最嚴重」的個案，並要求死刑判決必須要各級法院法官「一致決」，不能有一名法官持不同意見。

大法官去年做成「實質廢死」的判決時，面對外界的批判，仍保持一副他們是國家根本大法的解釋法庭，做成這樣的解釋都依法論法。但事隔1年多，最近這些綠色大法官和賴總統、行政院長卓榮泰就不裝了，直接露出了他們「綠色獨裁」的真面目。

賴清德和卓榮泰直接以違法手段，「不副署、不公布」立法院三讀通過的法律案，架空立法院，「實質廢除立法院」，讓總統府及行政院變成獨大及獨裁。這還不夠，5名綠色大法官還在未達法定人數的情況下，違法組成憲法法庭，作出憲法判決，宣告立法院依法三讀通過的《憲法訴訟法》修正條文違憲無效。

賴、卓及綠色大法官的這種顛覆憲政秩序，讓憲政民主崩塌的作法，不是惱羞成怒的一時偏差，而是他們的本質。大家不妨回顧2014年3月18日綠營以「公民不服從」的口號，打著「反服貿」、「反黑箱」的莫名理由，發動學生及民眾占領立法院及行政院的行動，對比現在賴卓體制的不副署、不公布，是不是有「一脈相承」的感覺？

這「一脈相承」相當清晰。綠營明知無法阻擋國民黨當時在立法院的優勢，就以「公民不服從」的藉口攻占立法院阻撓。民進黨明知藍白立委聯手可掌控立法院議案，就發動全台大罷免，意圖重掌立法院。但大罷免失敗後，民進黨就耍賴玩起不副署、不公布。

面對綠色執政這樣的毀憲敗法，此時去討論如何修法，把現行無期徒刑服刑逾25年，即可聲請假釋的期限做適度的修正，已屬浪費脣舌。因為主張廢除死刑的綠色陣營，不以實質廢死為滿足，他們還對於修訂及延長無期徒刑的假釋期限很有意見，認為遙遙無期的監禁是不人道的。

因此，人民如果真要找到一個正常可行的死刑刑制，或者將無期徒刑改為不得假釋，或服刑滿40年、50年或60年才得聲請假釋等，只有在選舉中，以選票制裁綠色陣營，拒絕綠色執政才能實現。