（圖／本報系資料照）

賴清德終於要「毀憲」了！「總統府不公布、行政院不副署」已經不只是所謂朝野對抗下的「架空立法院」，這也幾乎意味，今後所有立法院的法案、預算，執政的民進黨都打算或者都可以完全漠視、任意行事？

說來這次涉及的財劃法、年金法案並非那種堪稱嚴重至極、權力根本剝奪的法案，距離統獨修憲還有8萬里遠！說到底賴清德、卓榮泰只是不爽「錢袋子不由他們支配」！乃至膽敢令五權分立的憲政體制就此任令裂解、開始崩塌？

民眾或許不關心高大上的憲政，但近來基層耳語關於「賴清德是否開始準備流亡」卻開始蔓延至藍綠白族群熱議，因為這都跟「錢袋子」有關。

台美關稅談判折騰到年底，但今年初台積電被迫投資1600億美元，之後貝森特側面證實的比照日韓投資美國超過3千多億美元，最近又主動提出空前的新台幣1.25兆軍事預算。這些錢，連北投泡溫泉的老人們閒嘮嗑也都說：「白送給美國那麼多錢，換了什麼？有蹊蹺！」

賴清德最近公開宣稱中國2027年將武統台灣，讓民間恍然大悟，原來賴清德明知美國還有6千多億台幣的武器未交付，眼前還「極不正常」的主動想掏出1.25兆，民間的形容不是「當盤子」就是「人起肖」！民間基層的邏輯推論也無須各種政治、軍事話術當遮羞布，溫泉池畔氤氳熱氣中總有人直率說出：「這賴仔，咱的金孫，準備跑路了啦」！

民進黨或賴清德的思考誤區，在於以為綠營支持者都會無條件支持一切，事實卻是兩岸藍綠的價值觀、芒果感或可隨你操弄，但涉及每個人的「錢袋子」，基層可是「火眼金睛」！三重路邊阿婆的手指也算得出，這些數字會讓台灣幾十年累積的外匯存底沒了。阿婆當然不懂央行與外匯存底，但很多老人從貧困的50年代走來，完全明白一個人、一個家庭，乃至一個國家錢袋子空空是什麼處境！

民間最近開始議論「2027賴清德想逃亡、台灣錢先搬出去」，不是藍軍或小草，反而是諸如新北、台南等綠營大本營，更多人找里長伯去探詢打聽。民眾樸實又赤裸的邏輯是賴清德的兒子孫子都在美國也都是美國人；2027年老共真打來，賴清德當然得布局準備逃；川普不會出兵也完全不鳥賴清德，編1.25兆明顯是乖乖主動進貢，先存後用。

對比賴清德正意欲強渡關山的憲政危機，本質上都圍繞著民進黨對財務預算的「核心操控」，綜觀這些「強勢」全然都與賴清德今後的各種「用錢」有關！算準了藍、白在野黨又能奈何，最多上街抗爭，但在野黨能罷免賴清德、推翻民進黨政府嗎？

但老共「能」！且恐怕近在2027年！算算剩下2年不到能「搬錢到美國」，除了已經公開掛帳的7千億美金，台積電半導體業也正在搬，鄭麗君甚至說產業鏈上下游與科技園區也都要搬。準備在2027年集體逃亡的綠營是個巨大團伙，當然最近連「鞋子公司、裝修公司」都得要獨家搶國防標案，裡裡外外一起搶搬錢，不都是一個樣？