毀損台南全台首邑縣城隍廟黑令旗 男遭送辦

（中央社記者張榮祥台南10日電）台南市全台首邑縣城隍廟前黑令旗及龍頭杖7日遭折斷、燻黑，引起台南市政府關切；警方今天表示，涉案許姓男子已依毀損罪嫌送辦。

台南市政府警察局第五分局今天告訴中央社記者，許姓男子從住家徒步前往城隍廟，徒手折斷廟前黑令旗，又以掃把揮打龍頭杖及以打火機燻黑後離開，廟方發現報警，警方8日將許姓男子從家中帶走偵辦，訊後函送。

表達關切的南市府民政局要求加強督導地方巡守隊夜間及重點時段巡邏密度，且和警政單位建立即時通報與聯繫機制，提升宮廟周邊見警率與防護能量。

全台首邑縣城隍廟創建於1711年（清康熙50年），農曆7月「府城縣城隍夜巡」保存豐富在地獨特儀式，被登錄為台南無形文化資產。（編輯：李明宗）1150110