毀滅世界150次的底氣，換不來真正的安全／羅登廉

▲美國內華達國家安全基地（核試爆基地）

羅登廉（作家、文藝評論家）

川普一邊說，美國核武可毀滅世界150次，一邊卻忙著喊著要重啟核子試驗。一周之內三次表態，川普的強硬姿態背後，藏著的不是國家安全的焦慮，而是對全球戰略平衡的漠視。

30多年前，當內華達州的核子試驗場歸於沉寂，世界以為核軍備競賽的陰霾正在散去。美國雖未批准《全面禁止核子試驗條約》，但多數擁核國家都選擇遵守暫停核子試驗的默契。這種默契不是軟弱，而是經歷過冷戰核陰影的人類，對人類自我毀滅本能的警惕。如今，美國打破這份默契，哪怕能源部長出面解釋只是系統測試而非核爆炸，也難以打消國際社會的擔憂。

所謂的對等原則根本站不住腳。川普口中其他國家的核子試驗，被媒體當場糾正並無其事。俄羅斯的海燕導彈試驗是運載工具測試，並非核爆炸試驗；中國早已恪守暫停核子試驗的承諾。美國真正的對手，從來不是某個國家的核武庫，而是自己無法放下的霸權思維。耗費上萬億美元推進核武現代化，打造新型導彈和核潛艇，再配上重啟核子試驗的行動，這套組合拳打的不是防禦牌，而是霸權鞏固牌。

美國國內的反對聲浪早已說明問題。近半數民眾不支持重啟核子試驗，超過半數人反對將核按鈕單獨交給總統。內華達州的民眾還記得核子試驗帶來的輻射威脅，議員們清楚這會讓美國主導多年的核不擴散體系崩塌。更具諷刺意味的是，連川普提名的戰略司令部司令人選，都無法解讀所謂的對等核子試驗政策。這種自上而下的混亂，暴露了這一決定的草率與盲目。

核威懾的本質是相互克制，而非相互挑釁。美國擁有全球最龐大的核武庫，卻仍要通過重啟核子試驗尋求安全感，這種邏輯本身就充滿悖論。就像一個手持重器的人，不去維護秩序，反而揮舞武器製造恐慌，最終只會招致更多戒備與反擊。俄羅斯已經明確表示，會根據局勢採取相應行動，國際核裁軍體系面臨前所未有的衝擊。

80年來，兩千多次核子試驗留下的創傷尚未癒合。核輻射對環境的破壞，對人類健康的摧殘，都是無法逆轉的災難。聯合國秘書長強調任何情況下都不允許核子試驗，因為全球核風險已經高到驚人。在這樣的背景下，任何推動核子試驗的行為，都是在給人類命運系上更緊的枷鎖。

真正的安全，從來不是靠能毀滅世界多少次來衡量。美國與其忙著重啟核子試驗，不如回頭看看國內民眾的擔憂，聽聽國際社會的呼聲。放棄冷戰思維，遵守國際規則，維護核不擴散體系，才是保障國家安全的正道。否則，再強大的核武庫，也護不住一個失道寡助的霸權。（照片翻攝畫面）