毀滅吳亦凡送進苦牢⋯獄中斷魂死訊瘋傳！網紅都美竹再揭：奪初夜還找跡

娛樂中心／林昱孜報導

吳亦凡因涉嫌強姦、聚眾淫亂遭拘捕，2022年被中國法院判處13年徒刑，今死訊瘋傳。（圖／翻攝自微博）

韓團EXO前成員吳亦凡傳出在監獄中死亡一事再次引起輿論震動，4年前舉報他的網紅都美竹近況曝光，目前微博粉絲已經攀升至363萬，還上Youtube節目揭開當時吳亦凡與她搭上線的過程，甚至奪走她的初夜。

網紅都美竹當年毀滅吳亦凡，送他進苦牢蹲。（圖／翻攝微博）

吳亦凡在監獄中死亡傳聞，引起全網熱議，有人指出死因可能涉及獄內暴力事件，也有傳聞是他「長期絕食」健康惡化而死亡；回顧案情，吳亦凡於2021年因涉嫌強姦、聚眾淫亂遭拘捕，2022年被中國法院判處13年有期徒刑。

而當時揭露吳亦凡以「選妃潛規則」誘騙未成年少女的網紅都美竹，近日在Youtube節目《嫂嫂請進SisTellMe》重提當年搭上線過程。她提及，當年被吳亦凡經紀人以找「MV女主角」為由找上，後來遭灌醉發生關係。

都美竹近日上節目揭開當年搭上吳亦凡過程，還透露初夜被他奪走。（圖／翻攝自《嫂嫂請進SisTellMe》YT）

「他通過我經紀人，問我有沒有處對象，好像知道我是第一次，在我醒的時候，他還在找有沒有痕跡」，都美竹提及，自己的初夜就是給了吳亦凡，至於為何最後會毀滅性爆料，全是因為都美竹無意間發現，吳亦凡與自己好友、室友，曖昧甚至交往，最後才怒揭他惡行惡狀。

