毀滅式爆料館長！家人照片被挖出 大師兄：不爽針對我就好

「大師兄」李慶元爆料「館長」陳之漢涉性騷擾事件後，近日雙方隔空互槓，引發網路熱議。（翻攝李慶元臉書／館長惡名昭彰YT頻道）

網紅「館長」陳之漢遭成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，提到館長涉性騷擾事件，找小偉去睡老婆NTR等劇情，更爆館長疑似收中國「紅錢」等行徑，引起網路熱議。李慶元今（16）日凌晨po文，提到自己的家人照片被挖出，讓他不滿直呼「有任何不爽針對我一個人就好」。

李慶元日前開直播毀滅式爆料，指館長近日頻頻前往中國，疑似有收受中國「紅錢」，並再爆館長曾找小偉去睡老婆NTR等劇情，甚至曬出錄音檔，館長並未否認此事，反而稱是十多年前的往事，消息曝光後，引起許多網友熱議。

針對相關爆料，館長開直播時反擊，「看全世界相信誰？看全公司相信誰？你不用在那邊恐嚇我」，並提到被小偉要求補償2,000萬，李慶元提到隱形股東等等，也要3,000萬元，館長強調自己才是被恐嚇的那一方。

李慶元昨晚於臉書po文，強調自己從以前幫館長處理多少疑難雜症，「沒有功勞也有苦勞，沒有苦勞也有疲勞，結果換來的是你要保有你網路上良好的人設」。至於館長說他被恐嚇，李慶元傻眼直呼「真的是讓人心寒」，強調3,000萬是本來就該退還給隱形股東的資金，2,000萬的事，是館長自己跟小偉討論要補償的金額，「這些數字我並無參與討論。」

而李慶元也回應為什麼會有錄音檔，因為知道館長可能會想用個人強大的輿論力量來扭曲事件的本質。「一些資料跟證據，我會陸續整理上傳，已確保我跟總監及小偉清白跟名譽。」

事件爆發後，李慶元的家人照片遭網友們肉搜挖出，他今天凌晨再度po文，強調誰要挺館長自己都沒意見，「有任何不爽針對我一個人就好，不要針對我家人，不管找不找的到人，我一定提告。」

