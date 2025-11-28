毀滅性打擊！《里約大冒險》原型鸚鵡野放染絕症 地表僅存11隻全染疫

巴西政府證實，近期重新野放的斯皮克斯金剛鸚鵡均染上了無法治癒的致命病毒。（翻攝自X@OmuMacaw）

2011年的電影《里約大冒險》主角是一隻不會飛的斯皮克斯金剛鸚鵡阿藍（Blu），該電影主要是述說牠與其他鳥類重返大自然的感人故事。不過，現實生活中卻非如此，巴西政府昨（27）日證實，近期重新野放的斯皮克斯金剛鸚鵡均染上了無法治癒的致命病毒。

復育計畫毀滅性打擊！ 11隻野放斯皮克斯金剛鸚鵡全染病毒

綜合外媒報導，斯皮克斯金剛鸚鵡在25年前被宣布野外已滅絕，巴西生物多樣性保護研究所（ICMBio）指出，2020年首批斯皮克斯金剛鸚鵡從德國抵達巴西，約有20隻被野放，不過僅有11隻活了下來，且令人絕望的是，這11隻全部對「環狀病毒」（circovirus）呈陽性反應，這無疑是對該復育計畫造成毀滅性的打擊。

ICMBio表示，「環狀病毒」會讓鸚鵡患上鸚鵡喙羽症，其症狀包含脫羽、羽毛變形、鳥喙異常生長等，甚至會損害免疫系統，雖然對人類無害，但這種病無法治癒，大多數情況下會使鳥類身亡。

機構衝突、收藏家的私慾…… 拯救鸚鵡的「現實面」更值得被拍成電影

據 ICMBio 稱，BlueSky繁殖中心是德國瀕危鸚鵡保護協會（ACTP）的合作夥伴，該協會擁有世界上75%的已登記斯皮克斯金剛鸚鵡。2024年，德國ATCP未經巴西同意，將26隻鳥類賣給了印度的私人動物園，之後巴西終止了與 ATCP的合作關係。

巴西過去在《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》會議上多次提出，該公約有漏洞，允許出售人工繁殖的斯皮克斯金剛鸚鵡，是助長了對這種物種的迫害，因為除了棲息地喪失外，私人收藏家就是是導致該種鳥類在野外滅絕的原因之一。

報導中指出，電影《里約大冒險》主要就是講述一隻在美國被圈養長大的斯皮克斯金剛鸚鵡阿藍回到巴西，試圖拯救其物種的故事。但在現實生活中，拯救鸚鵡的努力更值得拍成電影，因為其中充滿了機構衝突，還有對不擇手段的繁殖者向私人收藏家出售鸚鵡的擔憂。

