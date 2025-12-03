毀滅性洪災襲南亞！印尼.斯里蘭卡四國 逾1400人亡

圖／達志影像路透

熱帶氣旋引爆的洪災和土石流，在南亞和東南亞四國已造成超過1400人死亡，其中印尼死傷最為慘重，洪災迫當地撤離近60萬人，330萬人受影響。而南亞島國斯里蘭卡，總統宣布全國進入緊急狀態，呼籲國際社會馳援。氣象學家表示罕見的赤道氣旋，移動速度緩慢，加上印度洋負偶極和太平洋反聖嬰現象，都加劇當地的強降雨。另外也有專家直指，印尼蘇門答臘島大面積森林砍伐，也是導致災情如此嚴重的原因之一。

天空依然下著小雨，腳踩厚重泥濘，印尼救難人員挺進蘇門答臘島西部。熱帶氣旋引發的洪水和土石流，在印尼、斯里蘭卡和泰國造成至少1400人罹難，至今還有上千人失蹤，多個村莊被泥漿和瓦礫掩埋，電力和通訊都中斷。

印尼西蘇門答臘省災民：「我非常難過，覺得自己很沒用，現在我太太已經走了。」

啜泣、捧著照片的男子，只希望救難隊能找到結縭25年的妻子。上週五他外出工作，回到家時，到處都像是河流，房子也已經被沖走；有災民說洪水就像海嘯，把一切都被夷為平地。這回受災最慘重的印尼，死亡人數上升到700多人，蘇門答臘島的道路被沖毀、橋梁坍塌，當局緊急搶修基礎設施，派遣直升機和船隻運送物資。遭批對洪災準備不足、救援不力的印尼政府，總統普拉伯沃週一前往災區視察，承諾提供援助和支援重建。

印尼西蘇門答臘省居民：「我們習慣了，因為過去也有像這樣的洪水，每當上游氾濫，木頭最後就會被沖到這裡。(但通常沒有這麼多？) 對，這是我目前為止看過最多的。」

這次印尼失蹤、死亡人數眾多，是自2018年蘇拉威西島強震海嘯以來最致命災害。環境專家直指，蘇門答臘島的森林砍伐，造成了這次不成比例的死傷。

印尼環境論壇西蘇門答臘負責人 亞當：「這場災難不是自然災害，而是政府對自然資源管理不當，造成的生態災難。由於現在的降雨量大，原本應該像巨大海綿，吸收上游水分的森林失去了功能，導致木材被一路沖到河口。」

根據國際監控組織「全球森林觀察」，從2001到2024年，光北蘇門答臘省就失去160萬公頃的森林覆蓋，相當2000年森林面積的28%。不只森林砍伐，全球暖化也是加劇洪災的原因之一。

法國國家科學研究中心氣候物理研究主任 法蘭達：「通常當風暴觸陸，它們會失去能量、結構，最終消散，但這個風暴有足夠的能量，以及足夠暖濕的環境，讓它在斯里蘭卡上空繼續發展，並帶來更多降雨，導致當地發生洪災，帶來我們所看到的後果。」

專家指出這次並非單一氣象事件造成，除了罕見的赤道氣旋，印度洋負偶極現象，加上太平洋接近反聖嬰現象，讓暖濕空氣從東西湧向東南亞，導致氣旋停滯和強降雨。從衛星影像對照，可以看出這次洪災的規模，斯里蘭卡最大城可倫坡，褐色渾濁的河川往周邊地區氾濫，洪水影響範圍之廣，從河口往內陸淹20公里以上，受災地區約有130萬人居住，河川附近的住宅區，許多建築泡在水裡，道路也幾乎都被大水淹沒。

世界氣象組織發言人 努利斯：「熱帶氣旋很少這麼靠近赤道，所以這不是我們常看到的情況，這意味它的影響會被放大，因為當地社區對此毫無經驗。」

斯里蘭卡沒有經歷過這麼短時間內的強降雨，從中部高地降下的暴雨流入河川，淹沒部分低窪地區。這場斯里蘭卡總統稱之為史上最大、最具挑戰的天災，導致近500人喪生，22萬人流離失所，200多條道路因土石流不通，10座橋梁被毀，全國都遭受大規模破壞。經濟條件相對嚴峻的斯里蘭卡，總統宣布國家進入緊急狀態，表示目前還無法掌握災情全貌，尋求國際社會支援。

斯里蘭卡海關總署署長 阿魯克戈達：「我們已推出簡化的通關系統，讓海外的援助物資無需繳納關稅，斯里蘭卡海關已經在網站上公布這個消息。」

英國、澳洲、阿聯等國都宣布對斯里蘭卡提供緊急人道援助，日本也派出31人的醫療團隊前往救援。

