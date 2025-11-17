毀滅爆料！館長遭前員工控收不明資金、職場性騷

政治中心／綜合報導

網紅館長陳之漢，遭前員工毀滅式爆料的風波持續延燒，不只被指控收受境外資金，還疑似涉及職場性騷擾。爭議曝光後，勞動部已請新北市勞工局介入調查，而館長也在直播中強硬反擊，如今更傳出有網友號召走上街頭挺館長，讓整起風波越滾越大。

網紅館長，遭前員工毀滅式爆料，指控他不僅收受境外資金，還涉及職場性騷擾。網紅館長vs.前特助小偉：「我怎樣，你跟你老婆對我做的事情你忘了。」





網紅館長陳之漢，遭前員工毀滅式爆料的風波持續延燒。（圖／民視新聞）

這個音檔被公布在李慶元臉書之後，在thread上還有個自稱成吉思汗的小瑋帳號，公開LINE的對話紀錄，上面寫著"你們夫妻利用我對你們的信任，對我多次性騷擾，造成長期的心理壓力，從11月7號開始要來處理，但到現在都沒有結果，明明我才是受害者，為什麼還要配合你的做法。對此，館長開直播強硬回擊。

網紅館長：「還聯合恐嚇我，說我性騷擾小偉，小偉開奧迪啦，一個月薪水八萬啦，整天坐在那邊玩遊戲啦，還有那個什麼鑒哥吳明鑒啦，那些人都一樣，吳明鑒的老婆吳明鑒的小孩，都領我們薪水，三個人三台車啦，他們這些人加起來五台車啦，說我有一億要分兩千萬。」





網紅館長陳之漢，遭前員工毀滅式爆料的風波持續延燒。（圖／民視新聞）





勞動部長洪申翰：「依照性工法那最高，是可以處1百萬的罰鍰，那如果雇主沒有做到這個，不法侵害的預防措施的話，最高是可以處三十萬的罰鍰，我們會請新北市勞工局，主動向當事人依法查明，那來了解是否真的有這個，違反性別平等工作法的狀況。」新北市勞工局正積極透過各種管道聯繫當事人，建議小偉可向勞工局提出申訴。資深員工爆料指證歷歷，不只是私人恩怨，館長有沒有違法？恐怕不是單方面說了算。

