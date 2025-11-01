毅嘉10月營收達9.41億元！創同期第三高 軟板整合元件立大功

毅嘉科技（2402）於今（1）日下午4點32分發布重大訊息，公布10月自結營收，達9.41億元，創下同期第三高紀錄，僅次於2011年及2008年的表現。根據公司數據顯示，10月營收較去年同期增長約8.7%，但較9月略減約4.6%。其中，軟板整合元件收入為主要貢獻來源，高達7.4億元，機構整合元件則達2.06億元。扣除內部轉撥後，合併營收淨額仍維持在9.41億元。

毅嘉科技（2402）於今（1）日公布10月自結營收，達9.41億元，創下同期第三高紀錄，僅次於2011年及2008年的表現。（示意圖/pexels）

股市方面，毅嘉股價近期處於整理階段，儘管台股頻創新高，該公司股價在8月飆漲後，9月起進入整理區域。10月31日，外資終止連續兩日買超，僅增持437張，投信及自營商分別加碼127張及22張，股價當日上漲1.39%，收盤價為51.1元，成交量達3867張。

此外，毅嘉於10月28日正式啟用馬來西亞檳城廠，該廠是繼大陸蘇州廠後的第二大生產基地，主要針對車用及光通訊市場需求。該廠預計於12月開始量產出貨，未來有望進一步挹注公司營收。

