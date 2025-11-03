毆打信徒13小時還丟包致死 女宮主判9年半定讞理由出爐

信徒欠宮廟21萬被虐打13小時致死，女宮主僅判9年6個月惹議，法官判太輕（圖／TVBS）

一名61歲顧姓男子因積欠宮廟近21萬元，被高雄一名蔡姓女宮主約至廟內毆打長達13小時，隨後被丟包在附近公園，最終傷重不治。這起3年前發生的命案，經過三級審理，蔡姓女宮主最終以傷害致死罪被判處9年6個月徒刑定讞。檢方原本依殺人罪起訴，但法院認為雙方雖有債務糾紛卻無嚴重仇怨，且死者身上無致命傷，故依傷害致死罪量刑。

信徒欠宮廟21萬被虐打13小時致死，女宮主僅判9年6個月惹議，法官判太輕（圖／TVBS）

這起命案發生於3年前的高雄前鎮與鳳山交界處。當時，警方抵達現場時，發現一名男子躺在公園椅子上已無生命跡象。經調查，這名61歲的顧姓男子是高鐵外包商工人，因請宮廟做法事積欠約21萬元債務，於111年1月5日下午被約至宮廟談判。

在宮廟內，顧姓男子遭蔡姓女宮主使用木棒、鐵鎚、抓耙子等工具毆打，導致他四肢及臀部多處瘀傷。更嚴重的是，他隨後被趕到戶外丟包，最終因傷重不治。附近居民表示，當時有一名婦人說男子被打，後來跑到公園椅子上睡覺，但當警方到場時，男子已經沒有氣息。

對於這個判決結果，附近居民感到相當驚訝。有居民認為，若是涉及人命案件，9年半的刑期似乎偏輕。然而，女宮主的門生則為她辯護，表示判決太重，聲稱是男子自己找麻煩，欠錢不還，且女宮主並未打他，是他自己有病。

非當事律師鄭瑞崙解釋，檢察官雖然依殺人罪起訴，但一審和二審法院都根據鑑定結果，認為被害人的傷勢大部分集中在四肢和臀部，而非致命部位，因此排除了故意殺人的可能。

女宮主門生也有另一方面說詞「判太重了，那是那個男信徒自己來找人家麻煩，欠宮主的錢都沒有還，她應該是無罪的（圖／TVBS）

法官在判決理由中指出，雖然雙方有債務糾紛，但並無嚴重仇怨。法醫相驗結果顯示死者身上沒有致命傷，加上女宮主沒有前科。但法官也指出，當顧姓男子離開後在附近昏厥倒地時，女宮主沒有展現出惻隱之心及時將人送醫，這是量刑考量的因素之一。根據傷害致死罪的刑期範圍（七年以上至無期徒刑），9年6個月的判決已不算輕判。

根據鄰居表示，死者的女兒並未住在老家，房子已空置一段時間，加上附近多為租屋人口，大多不清楚命案經過。至於判決是否公平，除了司法已做出裁決外，恐怕只有當事人自己最清楚事實真相。

