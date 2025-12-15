毆打女友後被檢舉衣櫃藏槍 家暴男喊冤遭栽贓「DNA成鐵證」 7

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

高雄一名鍾姓男子去年11月間對女友小珍（化名）家暴，沒想到今年2 月間，小珍在整理房間時，意外在衣櫃發現一個袋子中裝有一把改造手槍和48顆子彈，小珍嚇得立刻報警，警方循線逮捕鍾男並將他送辦。不過鍾男在法院審理時辯稱，這一切都是小珍和熟識的警察設局「栽贓嫁禍」，但高雄高分院審理從鑑定報告上發現，用來藏槍的手套上，就是鍾男的DNA，最終仍判處鍾男有期徒刑6年。

判決指出，鍾男與小珍原是情侶，2人並同居在鳳山區一處套房，但去年11月間，雙方因故吵架，鍾男一氣之下動手毆打小珍，引起小珍不快，便將鍾男趕出住處，兩人也就此分手。

今年2月，小珍在整理房間時，卻意外在衣櫃中翻出一個袋子裡，打開一看，裡面竟是一把改造手槍和將近50顆子彈，小珍嚇到不知所措，而她雖然住在鳳山，但未向轄區警方報案，而是向她熟識的林園分局員警報案，警方也循線逮捕鍾男，檢方也將他起訴。

高雄地院一審依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，判處鍾男有期徒刑6年，併科罰金12萬元，鍾男不服提出上訴，喊冤表示小珍刻意至林園分局找熟識的警察報案「有違常理」，指控這一切都是小珍與警察聯手設局要栽贓他。

不過高分院合議庭法官調查後，發現警用密錄器錄影紀錄雖然有覆蓋的問題，但現場查扣裝槍彈的手套上，驗出鍾男DNA，且小珍和其他證人的證詞也一致，最終駁回鍾男上訴，但全案仍可上訴。

照片來源：翻攝畫面

