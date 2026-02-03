毆打女友致死又棄保潛逃！遺體修復師陳修將非法持槍 再遭判6年6月

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

知名遺體修復師、76行者前召集人陳修將，在2024年因涉嫌毆打女友致死，先前遭判刑10年10月定讞，沒想到他竟棄保潛逃 ，在去年5月遭警方逮捕歸案，過程中他不僅以辣椒水攻擊員警，還被搜出身上有改造手槍，被依《槍砲彈藥刀械管制條例》起訴，彰化地院一審判刑6年6月，陳男不服提起上訴，二審台中高分院今（3）日判決駁回上訴。

廣告 廣告

遺體修復師陳修棄保潛逃被逮時，被搜出身上有改造手槍，遭判刑6年6個月。（圖／翻攝畫面）

根據判決書指出，陳男於去年在台南關廟從不明男子取得手槍與彈藥，在去年棄保潛逃期間，不僅於逃逸過程持辣椒水攻擊員警，造成2人受傷，還被搜出身上有手槍及彈藥50發。雖然他坦承犯行，但基於他有前科且彈藥持有數高，一審彰化地院去年10月判他6年6月徒刑，併科罰金10萬元。陳男不服判決提起上訴，二審台中高分院今日審結，法官駁回上訴，維持原判。

陳男於2021年因懷疑胡姓女友與他人出軌，多次對她施暴、拳打腳踢，導致胡女重傷不治身亡，事後於胡女體內驗出多種毒品反應，一審改依傷害致死罪判處9年6月徒刑；二審加重至10年10月，而最高法院於去年4月駁回上訴，全案定讞。沒想到他卻棄保潛逃，30萬交保金遭沒收並遭通緝，直到去年5月遭到彰化警方圍捕歸案。

◎《FTNN新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

◎《FTNN新聞網》關心您：

拒絕暴力，請撥打：110！

反霸凌專線：1953

法律扶助基金會：(02)412-8518

更多FTNN新聞網報導

涉偽簽到紀錄包庇鍾文智！涉案副所長1人聲押、2人交保 火爆子推鏡頭上演全武行

531萬善款花超爽！ 知名動保企業負責人挪用愛心基金奢侈行徑曝光

年前憾事！17歲休學少女抱病上工 意外捲絞碎機「半身血肉模糊」慘死

