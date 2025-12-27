毆打妻遭友丟包！男謊報遭勒索60萬 警：誣告罪送辦

花蓮縣 / 綜合報導

昨(26)日清晨，花蓮有一位男子報警表示妻子被一群人擄走，還被勒索60萬元，員警緊急派遣警力追查，但人找到後案情翻轉，原來是報案男子夫妻和一群朋友相約從台南到花蓮玩，但在車上，男子不斷毆打妻子，同車友人看不下去，在男子下車後將他丟包。至於謊報部份，警方訊後依誣告罪，函送花蓮地檢署偵辦，同時協助他的妻子申請保護令。

員警說：「找到了，找到了。」員警開著警車沿路搜索，找到目標大喊找到了，全副武裝下車盤問。員警VS.民眾說：「(你叫什麼名字)，他報協尋喔，(反正就找不到人)。」

員警攔查停靠路邊的轎車，但眼前的男子面對提問不慌不忙，協尋也成為關鍵字，原來一小時前，有男子報案，他的妻子被這群人擄走，報案男子昨(26)日搭計程車到警局，三步併兩步快步走進警局報案，表示自己的妻子被擄走下落不明，甚至還被嫌犯獅子大開口，勒贖贖金60萬元，但經過警方追查，案情大翻轉，不願意跟他走。」

被誤會擄人，男子和同車友人急忙解釋，也還原事發經過，起因是男子動手打老婆，原來男子夫妻和遭控方是一群朋友，一起相約從台南到花蓮玩，但在開車過程中，男子不斷毆打妻子，讓其他同車友人看不下去，趁他下車時將他丟包，而這名男子當時在車後面，一路拔腿狂追，但追不上也找不到人，才會謊報。

花蓮吉安分局北昌所長賴柏翰說：「訊後已依刑法第169條誣告罪，函送花蓮地檢署偵辦，同時協助鄭姓女子申請保護令。」警方耗費警力，大動作追查擄人案，結果男子竟是謊報，也爆出打老婆案外案，如今都將為自己所作所為付出代價。

